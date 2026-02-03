李貞秀國籍爭議延燒 陳揮文：這程度怎麼當立委？

民眾黨不分區立委李貞秀因國籍爭議引起關注，她今天受訪時竟稱，「我唯一只有中華人民共和國國籍」。（鏡報李智為攝）

民眾黨不分區立委李貞秀今（3）日到立法院報到，不過她因國籍爭議引起關注，她今天受訪時竟稱，「我唯一只有中華人民共和國國籍」，自己僅有的護照「就是中華民國的護照」。對此，資深媒體人陳揮文質疑，「這個程度怎麼當立委？」

民眾黨因不分區立委2年條款，中配李貞秀遞補為立委，不過她的國籍身分近日引發爭議。內政部強調，已函請李貞秀依法辦理放棄中國大陸國籍。李貞秀今天到立法院報到時，就被聯訪的記者媒體追問此事。

李貞秀強調自己有試圖辦理放棄中華人民共和國國籍，但遭到辦理的官員拒絕。後來她又脫口說出，「我唯一只有中華人民共和國國籍」，從出生到今天未拿過中華人民共和國的護照，僅有的護照「就是中華民國的護照」。

廣告 廣告

李貞秀後來也提到，自己雖然不在台灣出生，但在這裡居住超過30年，比住在大陸的時間還要久，5位子女也都是台灣人，「請民眾放心，我熱愛台灣，保護台灣的決心不比任何人少。」

此番言論曝光後，再度引發熱議。陳揮文則表示，國籍跟護照是兩件事情，他強調李貞秀所說的是錯誤的，「你有中華人民共和國的國籍，不見得會有中華人民共和國的護照」，兩者是沒有關聯的，而且她確實有中華人民共和國的國籍。「妳今天已經是立委，已經宣誓就職了，那妳這個程度怎麼當立委？」

更多鏡週刊報導

翻出袁惟仁跟全家合照 前妻陸元琪哭喊：我還是有話想對祢說…

袁惟仁寫〈征服〉助奪金曲歌后！ 那英得知病逝消息發聲了

愛女疑遭校園霸凌 柚子醫師曝照顧過程：爸爸可以背妳一輩子