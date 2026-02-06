李貞秀國籍爭議延燒！黃國昌批：民進黨政府踐踏民主法治 才是台灣最大危機

針對李貞秀就任立委未放棄國籍爭議，民眾黨主席黃國昌今天（6日）直言，民進黨政府不斷踐踏台灣的民主法治，這才是台灣現在目前面臨的最大危機。（圖／李智為攝）

具中配身分的民眾黨不分區立委李貞秀，因放棄國籍問題引起爭議，內政部長劉世芳表態未來將不提供李調閱機密文件，陸委會也表示將用最嚴格條件處理。對此，民眾黨主席黃國昌今天（6日）表示，他奉勸民進黨政府，與其一天進行無端的政治攻擊，應把時間跟力氣用在人民真正關心的事情上，「民進黨政府不斷踐踏台灣的民主法治，這才是台灣目前面臨的最大危機。」

針對李貞秀就任立委未放棄國籍爭議，黃國昌表示，台灣民主法治經過二、三十年的發展，他相信台灣是個真正的法治國家，令人遺憾的是，針對有關於陸配參政權，目前賴清德政府脫離依法行政的精神。

黃國昌提到，他曾說過，為什麼同樣都是民進黨執政，針對與《兩岸關係條例》以及《國籍法》的解釋，總統賴清德跟前總統蔡英文有截然不同的解釋？「難不成台灣現在只要換人主政，法律的解釋就可以隨時變化嗎？」

黃國昌直言，他奉勸民進黨政府，與其一天到晚透過媒體放話，進行無端的政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事情，不應該為了自己的政治目的，肆意解釋法規，甚至出現跟過去執政時完全不一樣的情形，試圖空洞化陸配參政權，這不是一個負責任的政府應有的態度。

面對媒體追問未來會建議黨團怎麼做？黃國昌回應，說實話民眾黨團過去索資也常要不到東西，他過去在立委任內，曾在內政委員會質詢過劉世芳，她不是不回答，就是問A答B、假裝沒聽到。

黃國昌直言，民進黨政府目前面對國會的態度，連國會三讀通過的法律都不公布，不斷踐踏台灣的民主法治，這才是台灣目前面臨的最大危機。



