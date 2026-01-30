李貞秀國籍爭議延燒 黃國昌：法律解釋權從來不在行政機關

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨6位包括中配李貞秀在內的候任立委預計下個月遞補上任，但李的國籍問題持續引發外界關注。民眾黨團總召黃國昌今（30日）被問及看法，他指出，依法律規定，該怎麼辦就怎麼辦。但他也提醒，權力彼此之間監督制衡，台灣法律的解釋權，從來就不是掌握在行政機關手上，「我想不管是陸委會還是內政部，對這件事情應該有基本的認識跟了解。」

民眾黨團上午召開「珍重再見 後會有期」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、林國成、林憶君、劉書彬、麥玉珍及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪，有記者提問，怎麼看李貞秀將接任立委，目前李到底有無申請放棄原國籍？若沒有的話，民眾黨未來怎麼具體協助李就職？就這件事，民眾黨團有無跟立法院長韓國瑜討論過？黃國昌回應，剛問到很多相關的問題，都不是他可以代答的。第一個，韓國瑜的態度，基於對韓的尊重，這一定要由韓本人來對外加以說明。

黃國昌指出，李貞秀是不是有經過什麼樣子的程序、做了什麼樣的事情，因事涉她個人所採取的一些行動，可能也應該是由後任立委李貞秀就職時來說明。

他表示，對民眾黨團來講，立場非常的清楚，依照法律的規定，該怎麼辦就怎麼辦。但是，他同時也要提醒注意的是，台灣是一個民主法治的國家，權力彼此之間監督制衡，台灣法律的解釋權，從來就不是掌握在行政機關手上。「我想不管是陸委會還是內政部，對這件事情應該有基本的認識跟了解。」

