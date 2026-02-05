李貞秀國籍爭議未解、內政部拒供密件 卓榮泰：依《國籍法》認定

行政院長卓榮泰表示，中華民國的國會議員資格必須回歸法律檢視。（資料照／張哲偉攝）



民眾黨不分區立委李貞秀日前完成宣誓就職，但其國籍認定問題持續引發外界關注。行政院長卓榮泰今天（5日）受訪時強調，中華民國的國會議員資格必須回歸法律檢視，「我們一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格」。

內政部尚未收到相關文件 國籍問題仍未解





內政部長劉世芳日前指出，因李貞秀國籍問題尚未釐清，內政部將不提供機密以上文件及個人資料。劉世芳說明，依《國籍法》第20條規定，李貞秀在正式就職前，應完成放棄中華人民共和國國籍程序，並提出官方退籍文件送交內政部及立法院備查，但截至目前尚未收到相關文件影本，因此「理論上，可能尚未完成全部就職手續」。

至於資料是否提供，內政部表示，將依政府資訊公開法、檔案法、國家機密保護法及個資法等相關規定，由各機關依法認定處理，並盼其他行政機關也能採取一致標準。

卓榮泰堅持立場 一切用《國籍法》認定





行政院發言人李慧芝今天則表示，行政院接受立法院監督，但必須在合法合憲的前提下履行憲法義務。她強調，政府機關之間立場一致，只要擔任國家公職，就必須遵守現行國籍法規範，「沒有任何例外」，這也是國家對公務員國家忠誠的基本要求。至於李貞秀是否符合相關規定，內政部仍在與立法院釐清當中。





對此，卓榮泰下午受訪時指出，中華民國的國民都必須遵守中華民國的法律，國會議員更不例外，「我們一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格」。（責任編輯：呂品逸）

