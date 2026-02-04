李貞秀國籍爭議未解 劉世芳：內政部不提供機密文件



針對民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議，內政部長劉世芳近日接受媒體人黃暐瀚專訪時明確表示，內政部已做出決定，未來在立法院面對李貞秀時，將不再提供「機密等級以上」的文件供其調閱，以降低可能產生的國安風險。

劉世芳指出，依據《兩岸人民關係條例》，李貞秀在台設籍已滿10年，確實符合參政的基本資格；然而，根據《國籍法》規定，擔任公職者不得同時具有外國國籍。她質疑李貞秀所稱「已赴中國辦理放棄國籍」的說法，指出對方至今未提出具備法律效力的相關證明文件，包括正式的官方章戳或遭拒受理的公文紀錄，僅出示機票與申請資料，難以認定其已完成放棄國籍的法定程序。

劉世芳強調，立法委員屬於國家重要公職，肩負公共責任，其效忠對象必須清楚明確，一旦涉及雙重國籍或忠誠認定不明，若兩國之間發生衝突，恐將引發嚴重的忠誠與國安疑慮。

劉世芳進一步說明，內政部雖為《國籍法》的主管機關，但依法並無權力解除立法委員職務，僅能依法函告立法院，由立法院依相關程序處理。不過，鑒於立委職務可接觸高度敏感的政府資料，內政部已在內部訂定規範，凡屬密件等級以上的文件，均不再提供予李貞秀調閱。

劉世芳也重申，相關作法並非出於政治考量或打壓特定人士，而是基於依法行政的原則，避免政府因未妥善處理而遭外界質疑瀆職。她表示，即便相關決定可能引發爭議，仍必須依照法律規定執行，以確保國家安全與制度運作的正當性。 （責任編輯：殷偵維）

