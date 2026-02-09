李貞秀國籍爭議未解 律師列四點：如何處理她解職？

記者李鴻典／台北報導

立法院長韓國瑜表示，他會保障民眾黨立委李貞秀在內的每個立委，行政單位可自行處理國籍法議題。內政部今（9）天重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委由立法院解職；另內政部3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。陳君瑋律師則是列出四點指出，如何處理李貞秀解職？

李貞秀在3日宣誓就職，但其國籍爭議未解。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

陳君瑋律師列出：

（一）內政部先發佈行政命令說明清楚，如果到職前沒有有效提出放棄中國國籍的聲請書，就不能就任立委，給李五天補正。

廣告 廣告

（二）五天內沒有收到「有效聲請放棄」資料，內政部、中選會、或陸委會就直接發文解職。其實不用等立法院解職。因為李貞秀是資格不符合，就如同未滿23歲擔任立委，這是資格任用問題，不用等立法院解職，行政部門就可以做。

（三）如果李貞秀賴著不走，那就比照李慶安模式，公務員貪污使用公務資源，移送檢調偵辦《貪污治罪條例》詐領財物罪。

（四）另外疑似假離婚，也一併偵辦偽造文書罪。

李貞秀在3日宣誓就職，但其國籍爭議未解，針對內政部喊話、要求立法院長韓國瑜解職李貞秀一事，韓國瑜受訪時說，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀在內」，至於《國籍法》問題由行政單位自行處理。民進黨立委吳思瑤開轟，韓國瑜這種國會議長，無良比無能更可惡！執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵！

更多三立新聞網報導

李貞秀中國籍爭議！韓國瑜不甩內政部：我會保障每個立委「包括她」

吳思瑤轟韓國瑜：執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵！

他山之石！民進黨引德、韓、以為例：公職不得有雙重國籍，沒有模糊空間

李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」

