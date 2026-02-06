即時中心／梁博超報導

擁有中國籍配偶身分的李貞秀日前宣誓就職民眾黨立委，雖然自稱已親自飛中國一趟，但當地機關態度為「台灣又不是外國」不受理，因此放棄失敗，中國籍爭議仍未解；內政部長劉世芳便表示，未來會拒絕李貞秀調閱機密以上文件。而海委會主委管碧玲今（6）日便指出，一早又有兩艘中國海警船闖進東沙24浬內侵擾，不免質疑，未來李貞秀真的站上立院質詢台，「她要如何面對這個問題？！」

內政部長劉世芳日前接受媒體專訪時便指出，根據《兩岸人民關係條例》，李貞秀取得台灣戶籍滿10年，可以登記為「公職候選人」；但根據《國籍法》，有外國籍者不得擔任公職。由於李貞秀的放棄動作「不明確」，沒戳章、沒申請放棄並遭拒絕的證明，未來內政部不會提供李貞秀調閱機密以上文件。

對此，海委會主委管碧玲今日一早在臉書寫下，「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們」；她提到，面對中國侵擾，「事實上，昨日海巡一夜未眠！」

這讓管碧玲也不免質疑，當仍擁有中國籍的李貞秀，要是真的站上立法院質詢台時，「她要如何面對這個問題？！」

快新聞／李貞秀國籍爭議未解！管碧玲曝中國海警船再闖東沙：她要如何面對這問題？

