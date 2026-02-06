李貞秀國籍爭議未解 綠黨團發函要韓國瑜查明

民眾黨新任不分區立委李貞秀是否已放棄中國籍的爭議持續延燒，內政部2度發函立法院要求處理李貞秀的解職但未獲回應。民進黨立院黨團今天(6日)上午正式發函給立院，要求立法院長韓國瑜應責成立法院有關單位儘速查明李貞秀的國籍問題，若經查明不符「國籍法」規定，應立即予以解職。

民眾黨立委李貞秀多年前以中配身分來台，近日就職立委後引發國籍爭議。內政部長劉世芳日前表示，內政部一再善意提醒立法院是否應本於職權行使、並基於國籍法規定處理李貞秀的解職，未來如果有相關狀況，可能需要到憲法法庭處理院際爭議。同時，劉世芳也表態，內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀。

對此，民進黨團書記長陳培瑜今天表示，根據「國籍法」第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且須把文件送交立法院，並在到職1年內完成退籍程序；如果違反，將由立法院解除其公職，此規定行之有年，民眾黨不分區立委麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。

陳培瑜說，內政部從1月到現在已發了多次公文，要求立法院查明李貞秀的狀況，並依法處理，卻都沒有得到回應。為此，民進黨團已正式發函，請立法院長韓國瑜查清楚，李貞秀如果違反「國籍法」，立法院就應該予以解職，給國人一個交代。

李貞秀則透過辦公室回應指出，既然她的國籍案牽涉憲政與法規的重大解釋，她反問劉世芳提出的相關說法是個人意見還是代表行政院長卓榮泰的主張？

李貞秀說，她期待大法官能拿出智慧，衡量制度與現實之間許多不公平之處，並從保障人權的角度以及維護憲政體制下做出公正的裁決。她並強調「這不是個案，而是制度問題」，應該藉此機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕，也讓社會大眾的注意力重新回到重要的民生議題上。(編輯：陳文蔚)