李貞秀國籍爭議沒完沒了 許甫轟：難道台灣有種姓制度？

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，國籍問題持續遭到綠營追殺，甚至傳出有官員指稱，內政部若認定就職無效，李貞秀向各部會調閱資料時行政機關無法配合、在立院質詢時官員也不用回答。前民眾黨副秘書長許甫今(4)日砲轟，賴政府根本直接告訴人民現在台灣有「種姓制度」，只要你曾經在中華人民共和國出生、你就是最低等；內政部本來是要保障人民生活與權益，卻不把已經來台灣居住33年的李貞秀當人看，只把她當作「抗中保台ATM」。

許甫在網路節目《直球對決》中指出，雖然中華民國憲法保障人民一律平等，李貞秀已經有中華民國身分證並且在台灣住了33年，生了台灣人的小孩，也出示證明有回去大陸做放棄國籍的動作，但是對岸公務員不受理。她做了這件事 ，內政部知道、陸委會也知道，但是整個賴政府都在裝傻，綠營側翼還在鋪天蓋地質疑她當中華民國的立委怎麼可以有中國籍、怎麼可以有雙重國籍？許甫直指「中華民國憲法我們就是沒有承認中華人民共和國」。主持人平秀琳則表示，陸委會主委邱垂正在3日也說全中華民國沒有任何一個人做這件事（放棄中華人民共和國國籍）成功過，如果李貞秀拿得到第一份退出中華人民共和國國籍證明書，她就是全台第一人創紀錄了。

許甫續指，內政部上了大陸官方網站下載放棄國籍表格送到李貞秀立委辦公室，還特別給了一式兩份，一份是繁體字一份式簡體字，潛台詞就是妳要是看不懂繁體字我給妳簡體字版，根本是在羞辱李；而且內政部居然在幫中華人民共和國代辦文件，荒唐至極！中選會、立法院已經就讓李貞秀依法宣誓上任，她就是中華民國的立委。今天還有官員稱李貞秀在立院索資不能給、備詢不能問。許甫搬出現任國防部發言人孫立方中將，在維基百科上還能查到他目前仍有中華人民共和國國籍，以嚴重性而言，孫立方在國防部不是更嚴重嗎？民進黨不該再以李貞秀的出生進行抹紅以及人格毀滅。

另外前國民黨發言人楊智伃也表示，民進黨一直以來就是雙標黨，民進黨不只把李貞秀個人、而是把整個陸配族群都當作抗中保台提款機，先前很多陸配里長都遇到同樣的國籍問題，這些爭議在年輕族群中討論得滿激烈，因為現在很多陸配第二代都大了，看到父母被國家這樣對待心中一定無法接受。大家可以看到民進黨把力量較薄弱的陸配拿來政治作秀殺雞儆猴，後果如何，相信從去年的大罷免，民眾應該已經看得很清楚。

