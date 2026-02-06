李貞秀國籍爭議燒不停 成綠白榨取紅利的政治提款機

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，但李貞秀的國籍爭議，在宣誓就職後非但沒有塵埃落定，反而越演越烈。內政部長劉世芳日前公開表態，不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以防國安風險。

本案的核心爭點在於兩岸人民關係條例與國籍法，對於中國大陸人士在台從政的規定，兩岸人民關係條例21條規定，非在台灣地區設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨，但國籍法20條又規定，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。

長期以來，兩岸關係在憲法架構下處於特殊狀態，放棄「中國國籍」的「實務困難」並非今日才存在，若「放棄中國籍」是就任立委的絕對前提，為何在兩岸人民關係條例會做出可登記為公職候選人的規定？試問有誰參選只是為了「參選」而並非為了「當選」嗎？而在相關法規扞格的狀態下，人民究竟該如何做？

此案現在繼續成為民進黨政府與民眾黨互相開砲的武器，但必須犀利地指出，這場爭議之所以延燒不止，是因為它對於民進黨與民眾黨而言，都是一筆極具效益的政治買賣。這是一場精心設計的「政治提款機」遊戲，雙方都在法律灰色地帶中榨取各自的政治紅利。

民進黨在過去八年完全執政，對於尤其是這麼「抗中保台」的政黨，卻沒有針對相關法令進行修法，甚至前南投縣議員史雪燕在蔡英文任內還能當議員，但卻在賴清德上台後遭解職取消，若中國籍的身分真有法理上的致命傷，執政黨在當年大可推動強硬修法，一勞永逸地補齊漏洞。而民眾黨的作為同樣令人不敢恭維。他們一邊高喊遭到「族群歧視」，大玩悲情敘事來動員支持者，但目前在野黨身為國會多數，近兩年強勢修法已經不是新聞，但李貞秀要擔任立委這件事，民眾黨在兩年前就已知悉，卻也未完成相關修法工作。

因而，就造就了現在的景況：雙方放任爭議延燒。因為只要李貞秀在立法院一天，民進黨就能持續產出「抗中保台」的政治口水，將在野黨抹為國安漏洞的中共同路人，獲取無盡的選票紅利。至於民眾黨，這場風波無疑也是凝聚族群向心力、轉移其他弊案焦點的絕佳擋箭牌。雙方就在這種「你有得罵、我有得演」的畸形共生中，放任爭議燃燒，任憑法治尊嚴被踐踏，任憑社會被族群標籤撕裂。

這場爭議，也讓我們必須反思，執法應回歸法律的嚴肅性與一致性。當一個政府對於同一條法律的見解，在換人執政後就截然不同，搞成「執法態度像月亮，初一十五不一樣」，這種選擇性的法律適用，不僅是對當事人的刁難，更是對所有新住民參政權的無形恫嚇。

李貞秀的國籍案，不應是一場無止盡的政黨提款秀。這場鬧劇照出了行政權前後不一的荒謬，也照出了在野黨利用族群標籤撈取紅利的狡詐。

如果「國安」成為可以隨意揮舞、用來限制監督權的萬用鑰匙，那這把鑰匙終將反鎖民主的大門。我們需要的不是更多行政部會的強硬喊話，也不是政黨領袖的悲情動員，而是建立一套不因政治氣候而轉向的法律指引。在法律灰色地帶榨取政治紅利，並非守護台灣，而是將台灣多年累積的憲政資產當作柴火，燃燒出一場短暫卻致命的政治煙火。



