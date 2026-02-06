李貞秀國籍爭議燒！他：民眾黨根本就是法律文革團

政治中心／黃依婷報導

李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，進入內政委員會，但未放棄中華人民共和國國籍，甚至一度喊出「我只有中華人民共和國國籍啊」，引發爭議，內政部、陸委會也表態，將不提供機密資料給李貞秀，引起民眾黨反彈。對此，律師林智群也看傻直言「民眾黨根本就是法律文革團」。

林智群發文，為什麼大家都知道並遵守的法律規定，遇到民眾黨，就變成是法律的錯？變成民進黨的錯？也質疑「民眾黨根本就是法律文革團，法律擋到他們，都是爛法律，都要讓路給他們過」。

廣告 廣告

據了解，內政部強調，擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。但，李貞秀在2月3日就職當日拿著「退出中華人民共和國國籍申請表」聲稱，已親自赴中國辦理相關手續，不過當地公安局拒收。

李貞秀的中國國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳拍板未來不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以防國安風險；陸委會副主委梁文傑也說，李貞秀有中華人民共和國國籍要負擔中華人民共和國法律義務，情報工作法、國安法都有法律義務，她會陷於法律上困境，為了不讓她為難，為了保護她，「所以我們陸委會對於她的索資等，會用最嚴格條件去處理」。

更多三立新聞網報導

李貞秀未完成放棄中國籍！范世平嘆藍白恐流失「這些關鍵選票」

中國海警船又闖東沙海域！海巡一夜未眠 管碧玲怒了：李貞秀妳如何面對

李貞秀國籍爭議⋯內政部怎不硬起來？律師揭「鬼打牆真相」抓2戰犯

批李貞秀就是壞！吳崑玉揭惡意行為：破壞我國法律尊嚴

