李貞秀國籍爭議續燒 總統府資政重話：立院知法違法將提告

台灣北社等多個本土社團6日在立法院中興大樓召開「從國籍資格爭議到掏空式修法，公民社會啟動憲政防線」記者會。 圖：翻攝自北社YT

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀近日因其尚未放棄中華人民共和國國籍身份，引發爭議。對此，台灣北社等本土團體今（6）日呼籲，在李貞秀資格爭議尚未釐清前，相關單位應設置不得接觸國家機密、不得質詢政府官員、不得介入涉及國安或機密程序等防火牆，以維護國家安全。而總統府資政沈國榮更透過聲明表示，他將聯合各界人士依法提告，不容立委知法違法、亂紀行為一再重演。

台灣北社等多個本土社團今日召開「從國籍資格爭議到掏空式修法，公民社會啟動憲政防線」記者會，要求藍白兩黨停止將國會變成政黨利益交易工具，期盼府院啟動憲政防衛機制，阻止惡法生效，並呼籲社會正視「掏空式修法」對台灣民主的長期傷害。

台灣北社理事長羅浚晅表示，李貞秀至今仍為提出放棄中華人民共和國國籍法律證明，其遞補資資格仍存嚴重法律瑕疵，而這不只是行政程序問題，更是對中華民國憲政體系公然挑釁。因此他呼籲立院應暫停李貞秀職權行使，包括禁止她接觸國防與外交等國家機密、禁止質詢相關官員，以防堵潛在國安風險。

總統府資政沈國榮透過聲明表示，依《國籍法》及《兩岸人民關係條例》，中華民國公職人員必須效忠中華民國並放棄其他國籍；李貞秀仍具中華人民共和國國籍，且未提出放棄他國國籍之申請文件，若就任不分區立委，已屬重大違法，其就職行為自始無效。立法院若無法依法處理，人民自會記住這段醜惡歷史；李貞秀之薪資、索資、質詢等行為均屬不法，本人將聯合各界依法提告，絕不容許知法違法、敗壞法紀的情況再度發生。

北社政經委員會主委戴家旭直言，當前立法院已淪為一場「國會拍賣會」，被拿來拍賣的正是台灣的憲政體制與民主價值。他指出，李貞秀曾在公開場合脫口而出「我唯一只有中華人民共和國國籍」，顯示其潛意識中的祖國認同即是中國；而她為了取得立委身分，甚至不惜與丈夫離婚，這樣的人既無法忠於婚姻，也難以忠於國家，未來同樣不可能忠於政黨與選民。戴家旭強調，具備如此價值與忠誠疑慮者，絕不應成為台灣的立法委員。

台灣北社法政經濟委員會委員林秉豐表示，李貞秀的國籍爭議不只是單純的法律問題，更涉及國家安全風險。北京透過改變香港立法會結構、推動「愛國者治港」的選制改革，使立法會充斥政治代理人，徹底瓦解「港人治港」的自治基礎；一旦國會結構遭到滲透，國家法治便會迅速崩解。若允許在法律上仍效忠中國的人進入台灣國會，無異於親手打開國安大門，因此在李貞秀立委資格尚未釐清前，必須立即建立「國安防火牆」，台灣不能重蹈香港覆轍，國會更必須守住這條不可退讓的底線。

公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，國眾兩黨立委未能贏得總統選舉，轉而以毀憲亂政方式癱瘓行政、司法與監察體系，並修法破壞立法院助理聘用制度、為貪污助理費除罪，行徑惡劣；如今更藉李貞秀案，企圖讓仍具中華人民共和國國籍者出任中華民國公職，形同為國安開門。李貞秀已承認尚未完成放棄程序，存在雙重國籍事實，若仍容許其行使立委職權，將違反國籍與忠誠原則，重創國會信賴與民主制度。公督盟呼籲立法院院長依法捍衛中華民國主權、處理解職，並要求民眾黨遞補無國籍爭議者，勿成為破壞台灣民主的罪人。

