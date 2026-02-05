李貞秀國籍爭議說不清 內政部長：不提供機密以上文件調閱

內政部長劉世芳指出，未來內政部將不提供李貞秀機密以上文件調閱。資料照，李政龍攝



民眾黨不分區立委、中配李貞秀國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳指出，內政部未來在立院面對李貞秀，將不提供機密以上文件調閱。她強調，這不是執政黨在霸凌，而是法律就是如此規範，立委若沒有放棄母國國籍，會有忠誠問題。

風傳媒「下班瀚你聊」節目主持人黃暐瀚昨（2/4）在臉書提到，根據《兩岸人民關係條例》21條，李貞秀取得台灣戶籍滿10年，可以登記為「公職候選人」。根據《國籍法》20條，有外國籍者，不得「擔任公職」。然而李貞秀的放棄動作「不明確」，沒有戳章，沒有申請放棄並遭到拒絕的證明。

劉世芳昨在節目中說，從李貞秀提供的文件無法判斷是真是假，內政部請立法院查明是否收到李貞秀辦理放棄中華人民共和國國籍的申請書或證明，並將影本提供給內政部，但內政部至今都沒有收到。

黃暐瀚詢問，行政機關會內政部如何認定李貞秀目前的狀態？劉世芳回應，立委本來就可以調閱密件，但「我們大概就是不去滿足她的需求」，首先密件如果要解除機密，要首長機關同意，如果是屬於個資、機密、極機密等資料，大概都不可能提供。雖然這部分尚未跟行政院開會討論，但在內政部部分會盡量規範，「凡密件以上都不能提供」。

劉世芳強調，內政部移民署會照顧中國籍配偶，但若要擔任中華民國公職，必須跟其他中華民國國民一樣受到規範，因此不要想成是執政黨在霸凌，而是法律就這樣寫，她只是依法行政。

