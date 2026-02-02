李貞秀國籍爭議陳培瑜批白營雙標：麥玉珍怎麼放棄的？

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（王千豪攝）

中選會昨公告包含陸配李貞秀在內等6人遞補民眾黨不分區立委，內政部援引《國籍法》，要求李貞秀應於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院，引發民眾黨不滿。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（2）天批評民眾黨雙標，並強調前立委麥玉珍原本國籍也不是台灣，應該去問麥當初是怎麼放棄原來國籍的。

陳培瑜表示， 他要提醒大家，民眾黨立院黨團有一位本來國籍也不是台灣的立委叫做麥玉珍，如果麥玉珍是李貞秀的學姐，民眾黨團應該要去問麥，當時麥是怎麼放棄原來國籍的。

陳培瑜說，現在李貞秀沒有辦法放棄，當然就是民眾黨雙標，明明麥玉珍已經放棄國籍，相關做法也很清楚，也請大家Google一下，如果去看中國網站，放棄國籍的資料非常清楚，現在李貞秀是不敢做、不想做、不願意做，卻反過來甩鍋給台灣政府，非常的荒謬。

至於有官員透過媒體稱，如果內政部認定李貞秀就職無效的話，行政院的官員可以不用接受李貞秀質詢或索資，陳培瑜說，相關做法當然尊重行政院判斷，可是他要提醒大家，檯面上的質詢是一回事，每一個立委辦公室都可參與機密會議、索取機密資料，且各部會不定期也會給每位委員辦公室秘密文件。

她呼籲行政機關，不是只有質詢不要回答、不是只有索資不要給，立法院內部要不要修法，阻止雙重國籍的人參與機密會議、拿到機密文件，甚至叫部會配合中國在台灣的操作，這都不適當，所以她除支持行政單位的做法外，也呼籲立法院長韓國瑜，在這會期推動立法院自己內部的修法。

