李貞秀國籍爭議難解 陳昭姿喊話民進黨：勇敢修憲啊

民眾黨中配立委李貞秀引發國籍爭議。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新任的民眾黨中國配偶立委李貞秀國籍引發爭議，即便李貞秀已申請放棄中國籍，但內政部長劉世芳指，那是不具法律效果的放棄。民眾黨立委陳昭姿今（5日）受訪則稱，這個最大的問題是憲法，憲法是什麼責任？執政黨從來沒有動作，如果執政黨認為我們跟對岸是兩個國家，那就勇敢修憲啊！

陳昭姿表示，李貞秀有中華民國國籍，就回到憲法的憲政法制，賴政府就好好讀一下憲法，憲法到底現在承認對岸是個國家嗎？如果承認，才開始有所謂的「放棄國籍」，但請看看，現在憲法修了沒？現況是什麼？這已經不是李貞秀個人的問題。

陳昭姿也質疑，民進黨現在是「網內互打」嗎？中選會給李貞秀證書，陸委會也認可，現在唯獨內政部要李貞秀拿出放棄國籍證明，這就是網內互打；還有前朝後朝互打，這都是民進黨政府的時候啊！蔡政府時期也有類似案例，中配的民代也能執行其民代的權責。

「也好啦，就這個事件，大家好好檢討嘛！」陳昭姿也質問，請問執政黨，認為現在台灣跟中國的關係是什麼？不然就修法嘛！把憲法改了嘛！民進黨曾經執政8年擁有國會多數，民進黨也沒處理這件事，今天卻把這件事追到民進黨的中配立委，當時李貞秀登記參選時沒有問題、當選時沒有問題，現在已經宣示完成，今天民進黨還要講什麼？

就劉世芳揚言，未來不讓李貞秀調閱機密資料？陳昭姿質疑，劉世芳在扮演大法官嗎？請大法官來釋憲好了，內政部可以禁止一個拿到當選證書且宣示完成的立委，要立委不能行使其責任嗎？就請大法官來釋憲。

至於民眾黨團是否提出透過修法來為李貞秀解套？陳昭姿回應，國籍法的修法版本是國民黨提出，而現在是立法院新會期，民眾黨團有新的總召，國籍法部分，仍許民眾黨團做討論後再跟大家說明。

