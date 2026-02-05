李貞秀國籍爭議！劉世芳：恐送憲法法庭

▲李貞秀國籍案延燒！劉世芳已兩度發函：若立院不理恐送憲法法庭。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨中配立委李貞秀就職，國籍爭議持續延燒！內政部長劉世芳今（5）日表示，內政部已兩度發函立法院，強調依《國籍法》規範，李貞秀就職前必須放棄原國籍。劉世芳直言，解職權限在立法院，內政部職權無法直接及於立委，目前僅能持續給予「善意提醒」，但若爭議僵持不下，未來不排除將此案送交憲法法庭，解決行政與立法間的權限爭議。

劉世芳指出，內政部至今仍無從得知李貞秀是否已遞交放棄國籍申請，因為相關正本文件應提交給雇主機關，也就是立法院。她強調，內政部會一再提醒立法院應本於職權行使處理解職，若立法院持續不予理會，導致法規適用產生嚴重分歧，透過釋憲途徑尋求院際爭端的法律裁定，將成為後續可能的處理手段。

內政部法制處長鄭信偉補充，行政院所屬機關與立法院各有職掌，若雙方對法律權限產生衝突，依據《憲法訴訟法》規定，可至憲法法庭尋求院際爭端處理。若國籍風波無法在立法院內達成法制共識，最終不排除將由大法官針對立委就職門檻做出權威性判決。

