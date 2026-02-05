李貞秀國籍爭議！ 劉世芳：未完成退籍手續應由立院依法解職

民眾黨立委李貞秀國籍問題持續引發關注，依《國籍法》第20條規定，李貞秀須在就職前申請放棄退籍。內政部長劉世芳今（5）日表示，至今未收到其退籍中華人民共和國的申請表影本，理論上並沒有完成退籍申請手續，解職部分應由立法院依法來解職，內政部已行文立法院秘書長周萬來，「相信立法院非常清楚相關規定」。

李貞秀等6位民眾黨立委已於3日宣誓就職，但其國籍爭議仍持續延燒。她所出示的棄籍申請表遭質疑真偽，劉世芳昨（4）日接受專訪時直言，相關文件未見任何章戳，無法判斷真偽，並表示未來內政部的密件將不再提供給李貞秀。

劉世芳今日在行政院記者會中指出，內政部近日已陸續公告《國籍法》第20條內容，並於1月30日前行文通知李貞秀本人，同時函送中選會、司法院秘書長及立法院秘書長。她強調，各機關所依據的主管法規不同，而內政部作為《國籍法》主管機關，有責任善盡提醒義務。

依《國籍法》第20條規定，劉世芳表示，李貞秀必須在正式就職前完成放棄中華人民共和國國籍的申請，並將正式官方文件送交擬任機關立法院。內政部已行文立法院秘書長周萬來，「相信立法院非常清楚相關規定」。

劉世芳強調，截至目前為止，內政部仍未收到李貞秀退籍申請的任何影本文件，依此判斷，李貞秀並未完成退籍申請手續。並表示，民選公職中，立法委員的解職機關為立法院，後續解職程序應由立法院依法處理。

