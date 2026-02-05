李貞秀國籍爭議 卓榮泰：一切依國籍法標準認定

（中央社記者葉素萍台北5日電）台灣民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否放棄中國國籍，引發關注。行政院長卓榮泰今天說，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，一切依「國籍法」的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

李貞秀宣誓就任立委，但因是否放棄中國國籍引發爭議。

卓榮泰今天下午參觀2026年台北國際書展，媒體詢問關於「李貞秀無法放棄中國國籍」議題。

卓榮泰說，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，「我們一切依國籍法的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格」。（編輯：翟思嘉）1150205