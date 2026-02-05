李貞秀國籍爭議 卓榮泰：一切依國籍法標準認定

台灣民眾黨不分區立委、中配李貞秀因仍具有中華人民共和國國籍，近日引發各界議論。李貞秀日前受訪時表示，去年曾返回中國向當地公安局等相關單位，要求申請放棄中國國籍，但卻未被受理收件。

行政院長卓榮泰今日(5日)出席2026台北國際書展前接受媒體訪問，對於李貞秀無法放棄中國國籍，回應其立場。

卓榮泰表示，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，他強調「我們一切依國籍法的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格」。(編輯：宋皖媛)