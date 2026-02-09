李貞秀國籍爭議！是否解職恐送憲法法庭 韓國瑜：保障立委是我的天職

即時中心／顏一軒報導

民眾黨立委、中配李貞秀未放棄中國籍爭議延燒，內政部迄今尚未收到她交付予立法院的退籍資料影本，內政部長劉世芳也表態不接受她索取密件以上的資料，若仍無法解決問題，恐將送交憲法法庭處理。對此，立法院長韓國瑜近期在嘉義受訪時指表示，李貞秀是不是有《國籍法》觸犯的問題等等，相關行政單位可以自行處理，但是保障每一位立委的問政權，是他身為立法院長的天職。





韓國瑜指出，「我會保障每一個立法委員，包括李貞秀委員，她是不是有《國籍法》觸犯的問題等等，相關行政單位可以自行處理；保障每一位立委在沒後顧之憂之下，能夠全心全意問政，爭取台灣人民的福祉，這是他的天職」。

民眾黨6名備位立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀已於2月3日就職。（資料照／民眾黨團提供）

內政部日前說明，依《國籍法》第20條規定，兼具我國以外國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

李貞秀國籍爭議延燒。（資料照／民眾黨團提供）

至於該國是否准其放棄及應如何申請，應視各該國法令之規定；《國籍法》條文已臻明確，立法委員亦應遵守國籍法規定，並無疑義。

內政部長劉世芳。（資料照／內政部提供）

內政部指出，依《國籍法》第20條規定，李貞秀女士應於就（到）職前辦理喪失中國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。

內政部強調，依《國籍法》第20條規定，倘立法委員如未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》第20條之意旨，內政部亦於今（2026）年1月28日再次函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就（到）職時依《國籍法》第20條規定辦理。





