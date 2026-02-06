李貞秀國籍爭議 本土社團不滿中央沒有警覺意識 顯然失職。北社提供

本土社團今召開記者會，對於民眾黨立委李貞秀國籍事件，中央沒有警覺意識大感不滿；福爾摩莎人文關懷協會理事長周倪安表示，兩年前就知道陳兩年後要上任，主管機關却毫無準備與因應，現在處理的荒腔走版，顯然失職了。

本土社團今召開「國會席次不能凌駕國家法治：從國籍資格爭議到掏空式修法，公民社會啟動憲政防線」記者會，針對民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀，至今未能提出符合法定要件之「放棄中國國籍」證明文件一事，台灣北社表達最嚴正的關切與警告。此事已非單一個人行政疏失，而是對中華民國憲政秩序與國家制度底線的正面衝撞。

會中除了要求立法院院長韓國瑜要處理，也對中央沒有提前因應頗為有微詞；台灣教授協會副會長陳月妙也說，李貞秀沒放棄中國國籍，完全不符合立委資格，竟然會宣誓進入立法院，這是一連串的中選會、陸委會、內政部、立法院的失職。當然民眾黨造惡在先，但哪會過程中都無一個機關做嚴肅的身份資格審查把關，政府相關機關嚴重失職，給予嚴厲譴責。

周倪安呼籲，行政院各部會、國營事業比照內政部，拒絕提供其辦公室所要求的資料。

此外，台灣北社社長羅浚晅表示，台灣北社於 1 月 30 日即已發動公民連署，公開支持主管機關依法行政，反對未完成放棄中國國籍者違法就職。目前已有超過五萬名公民連署、百餘個公民團體響應。這無分藍綠白政治立場，是社會對民主制度持續遭到侵蝕的集體回應。

