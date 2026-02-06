李貞秀國籍爭議 本土社團籲韓國瑜依法處理否則提告

（中央社記者林敬殷台北6日電）台灣北社等本土社團今天舉行記者會表示，在民眾黨立委李貞秀國籍爭議尚未釐清前，相關單位應設置不得接觸國家機密、不得質詢政府官員、不得介入涉及國安或機密程序等防火牆。總統府資政沈國榮也透過聲明表示，將聯合各界人士依法提告，不容立法院知法違法。

民眾黨提名不分區立委李貞秀3日在立法院宣誓就任，但因國籍是否放棄引發爭議，本土社團今天在立法院舉行「國會席次不能凌駕國家法治 從國籍資格爭議到掏空式修法，公民社會啟動憲政防線」記者會。

包括台灣北社社長羅浚晅、兼任台灣社社長的台灣南社社長翁銘章、北社法政經濟委員會主委律師戴家旭、台灣教師聯盟理事長潘威佑、濟南基督長老教會牧師黃春生等人出席記者會。

翁銘章指出，李貞秀這件事不是單純的行政疏失，是對中華民國憲政秩序及法制底線衝擊，若是連這樣知法玩法，甚至違法的人，都可以當立委，是對台灣民主制度最大的侮辱與挑戰，是對台灣民主的破壞，是用台灣民主制度來破壞台灣民主法治。

翁銘章表示，行政部門要硬起來，採取一切的行政作為，捍衛台灣的民主和自由，否則藍白這些人將亂到憲政無法執行，一旦執政失敗，台灣人民只會怪罪政府。

翁銘章說，如果立法院長韓國瑜不按照法律程序執行，公民團體一定會向監察院檢舉告發瀆職。

羅浚晅表示，依照目前公開且可檢證的客觀資料顯示，李貞秀所提出的「放棄中國國籍的申請文件」，在法律上不具可受理性，這不是單純的誤解或是疏忽，是故意用不可能成立的文件，刻意製造合規的假象，試圖規避台灣現行法制。

羅浚晅說，韓國瑜不能以不知情卸責，內政部早已多次行文立法院，明確告知李貞秀尚未完成就職前放棄中國國籍法定程序，立法院相應不理，拒絕面對，這不是政治判斷的歧異，這是明確違法的行政失職，韓國瑜是瀆職。

羅浚晅指出，在國籍資格爭議尚未完全釐清之前，基於國家安全與憲政信賴的原則，應立即設置最低限度的制度防火線，包括不得接觸任何國家機密、不得質詢政務官員、不得介入任何涉及國安或機密之立法與程序，這是民主憲政體制下對於國家安全最基本的風險控管。

沈國榮透過聲明表示，立法院如無力處理，人民自會記住這段醜惡歷史。李貞秀違法且自始無效之公職，其任何薪資、質詢等均為不法之行為，他將聯合各界人士依法提告，不容立法院知法違法、亂紀重演，讓立法院淪為豬仔立委。（編輯：蘇志宗）1150206