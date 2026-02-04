李貞秀國籍爭議 柯文哲：陸配不是外國人 請賴政權講清楚怎麼做

民眾黨創黨主席柯文哲。（袁茵攝）

內政部不斷以《國籍法》20條規定，要求民眾黨「陸配」立委李貞秀放棄中華人民共和國國籍，但礙於兩岸政府互不承認對方，因此連陸委會主委邱垂正都坦言，曾告知內政部「陸配」會有放棄困難的問題。民眾黨創黨主席柯文哲今（4日）指出，依照《憲法》跟《兩岸人民關係條例》，陸配根本不是外國人，這樣要陸配怎麼放棄外國國籍？因此請賴清德政權講清楚怎麼做。

民眾黨4日下午於中央黨部舉辦「眾馬奔騰，萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，由民眾黨主席黃國昌、柯文哲、宜蘭縣參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷一同出席。

廣告 廣告

針對李貞秀的國籍爭議，李表達有放棄但遭大陸拒絕，然而內政部表達要提出「確實有辦理」的佐證，柯文哲表示，「請民進黨政府明確說明，到底要怎麼做？」因為一個法律公布後，要讓人民有辦法執行，按照目前中華民國《憲法》跟《兩岸人民關係條例》，「陸配根本不是外國人」。

柯文哲提及，陸配都已經不是外國人了，卻又要求依《國籍法》放棄國籍，「你要怎麼讓他放棄外國籍？」政府有權公布法律，但也要清楚讓人民知道「要怎麼遵守那個法律」，因此請賴清德政權明白的說明SOP等流程圖。

柯文哲說，李貞秀跑到大陸說要放棄國籍，結果被人家說「不可以放棄」，現在聽說邱垂正還要李貞秀「努力一點」，「你告訴我，怎麼努力？」如果中選會、大法官都頒發當選證書，那中選會、內政部要不要先喬一喬？一個政府的不同機關給出不同的判定，「欸！你不要逼死人民！」所以請賴清德政權講清楚，這到底怎麼做？

【看原文連結】