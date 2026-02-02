李貞秀國籍爭議 謝志偉妙喻：發現結婚對象已婚還堅稱離不了

李貞秀明將正式上任，雙重國籍爭議待解。（資料畫面）

民眾黨不分區立委李貞秀明（3日）將正式上任，但其中配身份、是否放棄中國籍，近來成為綠、白爭點，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）聲稱，據她了解，李貞秀已至中國申請放棄國籍，不過，李目前仍未出具申請證明。駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉今（2日）則以婚姻關係比喻有關放棄中國籍開酸。

謝志偉今（2日）透過社群談論「有關放棄中國籍」，他妙以婚姻比喻，表示在結婚前一天，發現另一半早已和別人結婚多年，且婚姻狀態至今未「中」斷，對方不但堅稱「離不了」，還反過來怪你家「規矩多」，謝也不客氣開酸「很想知道，有哪個白痴會繼續結這個『昏』？」

民眾黨因黨內兩年條款，8席不分區立委，除了去年才遞補上任的劉書彬，以及為了推動代孕法案留任的陳昭姿外，其他6席已正式卸任，另由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀遞補接任，其中李貞秀中國籍配偶身分也成為連日來的焦點。

依《國籍法》規定，公職人員須在1年內放棄他國籍，內政部次長董建宏日前強調沒有任何解釋空間，內政部長劉世芳日前也表示，中國官方網站上就有「中華人民共和國退籍證書」能申請，綠委吳思瑤今（2日）還將文件列印出來，陸委會1月29日證實，至今尚未收到李貞秀提出放棄中國國籍申請文件。

李貞秀手拿當選證書即將就任，卻仍未提出放棄國籍證明。（民眾黨提供）





