李貞秀國籍爭議 謝龍介：適用兩岸條例非國籍法

謝龍介指李貞秀案適用兩岸條例非國籍法。資料照 李政龍攝



民眾黨立委李貞秀因中國配偶身分陷國籍爭議，國民黨立委謝龍介今（4日）表示，中華人民共和國不被我國憲法承認，所以沒有拋不拋棄國籍的問題，用兩岸人民關係條例處理才是符合現況。

李貞秀昨宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理。內政部說，據李貞秀所述可證明李仍具中國國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀在到職前已辦理放棄中國國籍。

謝龍介今在立院受訪表示，陸委會的說法意指，要以憲法跟台灣法律處理兩岸人民事務，李貞秀案沒有所謂拋棄、不拋棄國籍的問題，因為我方憲法是不承認中華人民共和國的，所以用兩岸人民關係條例來處理才符合現況。

廣告 廣告

謝龍介說，李貞秀用中華民國身分來參與公職選舉，政府同意參選，她也當選了，結果卻不同意她繼續任職，這個就是相互矛盾。他認為，民進黨在李貞秀事件中得不到好處，國籍爭議慢慢就會淡化。

更多太報報導

李貞秀遭疑學「傅崐萁假離婚」！ 民進黨團：可製造很多法律漏洞

挺鄭麗文「我們是中國人」 李貞秀：中華民國國民不叫中國人 不然叫什麼？

認了已離婚非中配！李貞秀：在台落地生根30年「女人不是男人附庸」