李貞秀國籍爭議 陳智菡：中選會已頒當選證書 為何賴、蔡時代認定不同？

民眾黨中配準立委李貞秀已拿到中選會頒發的當選證書。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞]

民眾黨中配不分區準立委李貞秀將於明天就任，但內政部連日稱，李至今未提出放棄國籍證明，依法須在就職前辦理放棄國籍，並在就職日起1年內繳交證明，否則應由立院依法解職。民眾黨團主任陳智菡今（2日）表示，剛中選會已頒發給李貞秀當選證書，若中選會認定李有參政資格，為何內政部說沒有？她也質疑，為何蔡英文時代所認定的《兩岸人民關係條例》跟《國籍法》，與賴清德時代的認定竟然不同？到底是法令出問題，還是執政的人出問題？

中央選舉委員會1日公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀等6人，遞補當選民眾黨不分區立委，任期至第11屆立委任期屆滿日為止。民眾黨中央上午召開會議，李貞秀國籍問題成為媒體關注焦點，但李並未出面受訪。

陳智菡上午於會議後接受媒體聯訪，談及李貞秀國籍爭議，她直言，據了解，陸委會主委邱垂正已說過，沒有人可以做到（指拿到放棄中國國籍證明）這件事，李貞秀已按照台灣規範，到中國申請放棄國籍，但正如邱垂正所說，在現階段的兩岸架構之下，沒有人能做到這件事。

陳智菡說，必須要詢問民進黨政府，前總統蔡英文曾說，只要她當總統一天，沒有一個國民需要為他的認同而道歉。請問一下，這句話隨著蔡英文總統卸任而消失了？現在台灣的國民，不管是原住民、新住民，難道要因為你的出生地而被歧視、被霸凌嗎？李貞秀已經來台超過30年、有5個孩子，她是道道地地的台灣人，也已經取得中華民國的身分證10年以上，也因此取得參政權，在2024年被提名民眾黨不分區立委。

陳智菡強調，更重要的是，剛剛中選會已頒發給李貞秀當選證書，想要請問的是，如果中選會認定李貞秀具有可以參政的資格，為什麼內政部說她沒有？兩個機關之間到底出了什麼問題？為什麼蔡英文總統時代、前陸委會主委邱太三時代所認定的《兩岸人民關係條例》跟《國籍法》，與現在的賴清德政府所認定的，竟然是不同的法令？到底是法令出了問題，還是執政的人出了問題？讓整個法律遭到扭曲，人民無所適從？

