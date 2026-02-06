李貞秀國籍爭議 陳琬惠：劉世芳已把鍋甩給韓國瑜

民眾黨陸配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部兩度發函立法院仍未獲回應，立法院民進黨團要求立法院長韓國瑜應責成立法院有關單位儘速查明李貞秀國籍問題。民眾黨前立委陳琬惠表示，內政部長劉世芳已經把鍋甩到韓國瑜那兒去了；她認為，民進黨要開始下車了。

針對李貞秀國籍爭議，陳琬惠今(6日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，很奇怪，這個一樣是《兩岸關係條例》，蔡英文時代，也沒有拿《國籍法》出來處理，突然間總統賴清德之後，就不用《兩岸關係條例》，硬要用《國籍法》，就是要「抗中保台」這個政治紅利而已。

陳琬惠接著表示，民進黨的文宣，最近都讓她覺得很失敗，她以前都認為民進黨文宣很厲害，會想出各種方式、各自的文宣、各自的題目出來做政治攻防。但賴清德到現在為止，只剩下兩招︰一招就是「抗中保台」，反正什麼都給你抹紅就對了；另外一招就是反證都是你們藍白，然後他們又繼續打。

陳琬惠指出，海委會主委管碧玲這次跟得有點慢，這個政治紅利都被內政部長劉世芳拿去了，所以總統只會看到劉世芳表現很棒，管碧玲現在才衝出來，來不及了。因為劉世芳已經把鍋甩到韓國瑜那兒去了，說這個之後，就是要讓立法院要不要處理，是韓國瑜的問題。

陳琬惠認為，通常民進黨打到一個程度，覺得自己快下不來的時候，就甩給韓國瑜。這兩天她要再觀察一下，她認為，民進黨要開始下車了。

