李貞秀國籍風波未歇 柯文哲嗆陸委會「努力說」籲賴政府說清楚

民眾黨創黨主席柯文哲就李貞秀國籍爭議發言，要求政府說明具體流程，讓當事人能依規定辦理。 （照片／張哲偉攝）



民眾黨新任立委李貞秀的國籍問題持續引發討論。針對內政部要求提出放棄國籍申請遭拒證明，民眾黨創黨主席柯文哲今（4日）受訪表示，請政府明確說明該如何辦理，「法律公布要讓人民有辦法執行」。

柯文哲今受訪時指出，依《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，陸配並非外國人，若依《國籍法》要求放棄外國國籍，實務上該如何操作，政府應提出清楚流程。「既然不是外國人，要怎麼放棄外國籍？」

他接著表示，若當事人依程序向中國大陸申請放棄國籍卻遭拒，「聽說邱垂正叫她要努力一點，那你告訴我怎麼努力？」他認為，政府有權制定法律，也應清楚告知人民如何遵守。

最後柯文哲提到，若中選會與相關機關已核發當選證書，行政機關之間應有一致認定，不要讓不同機關給出不同判定，他直言，「所以為什麼講那句話，不要逼死人民，所以這問題我覺得這樣，請賴清德政權清楚講出來，這到底要怎麼做」。（責任編輯：王晨芝）





