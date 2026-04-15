【有片】李貞秀狂打黃國昌因「怕柯文哲被架空」 爆他曾要大家不要戴KP徽章
前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後化身「名嘴」狂轟黨主席黃國昌。她今（15日）在立院受訪表示，之所以狂打黃國昌，是因擔心前主席柯文哲遭黃國昌「架空」；至於有民眾黨支持者開罵她是「恐怖情人」、上綠媒平台，李貞秀說，無所謂，因現在除了偏綠的媒體給她發聲平台、發聲管道外，沒有任何藍營，或者「所謂偏白營友好的平台」給她機會，「所以我只能去掌握發聲頻道。」白營內鬥情節離奇，就
李貞秀今天還加碼爆料，過去民眾黨內普遍配戴象徵柯文哲的「KP」胸章，但後來黃國昌在會議中要求改為統一配戴台灣logo徽章，「黃就是叫大家說，以後大家都別那個台灣的，不要別KP了，這是黃國昌有講的，在會議上講的」。
此外，李貞秀今天再次將矛頭指向陳智菡夫婦，指控兩人領取黨內高薪卻長期打壓黨內成員、透過媒體與網路操作打壓黨內不同聲音，「先媒體抹黑，然後再用側翼網軍，然後再發動小草攻擊自己黨內的人，一次一次都是這樣」。
她並批評，黨內許多基層與公職長期無償付出，協助募款、出錢出力卻遭排擠，反觀陳智菡夫婦則持續領取高薪，「所以我說他們是蛀蟲不為過」。再度引發外界對民眾黨內部運作的討論。
更多上報報導
李貞秀事件走到這一步 問題出在柯文哲
李貞秀大暴走狂轟黃國昌 陳智菡曝柯文哲聽到後反應
【有片】李貞秀開戰「死樣子選不上新北市長」 黃國昌：上綠媒不斷自爆真的好嗎
其他人也在看
李貞秀全面開撕民眾黨 黃國昌：不斷自爆感到可惜
遭民眾黨除名立委的李貞秀上演開撕宮鬥大戲，痛批黨主席黃國昌等人，黃則回批，李不斷
逼退李貞秀內幕／李貞秀不忍了 回嗆黃國昌「一派胡言」：快公布全程錄音
李貞秀遭民眾黨開除黨籍連帶喪失不分區立委身分，民眾黨主席黃國昌今（14日）證實李貞秀不止一次開口要錢，甚至還曾嗆「如果黨連這點錢都拿不出來，我瞧不起」，但他絕不可能答應這種要求。李貞秀迅速回擊，痛斥「黃國昌一派胡言」，再次要求公布全程的錄音及會議記錄。
李貞秀批黃國昌"吃人夠夠" 指陳智菡夫妻倆"民眾黨蛀蟲"
政治中心／綜合報導前民眾黨李貞秀日前遭黨內開除黨籍，也讓白營內鬥戲碼浮上檯面，李貞秀批評黨主席黃國昌吃人夠夠，更指陳智菡、許甫夫妻倆是民眾黨蛀蟲、奴才，對此黃國昌稱不想浪費太多時間回應，陳智菡則反批李貞秀抹黑，更透露柯文哲對於李貞秀近期發言，影響黨內有所不滿，雙方各說各話。
中東戰事逼出能源轉型 三三會林伯豐談移工：重點不是哪國是「這個」
三三會於今（15）日舉行4月份例會，針對中東衝突引發的全球連鎖反應，三三會理事長林伯豐肯定政府先凍漲4月電價，建議能源政策要「核綠共存」，且進口能源與出口外貿不能僅依賴單一來源；北威國際集團董事總經理、台大財務金融系教授劉憶如也提到，要注意現在台灣對美國貿易順差非常多，要注意風險分散，且能源自主、多元化是非常重要的。
李貞秀絕地大反攻！他諷：血流成河大場面來了！民眾黨互相霸凌根本宮鬥教科書
[Newtalk新聞] 民眾黨中評會日前開除中配立委李貞秀黨籍，黨主席黃國昌批李貞秀要拿到錢才願意辭，李則上政論節目開轟，黃國昌是偽君子、一派胡言、吃人夠夠、嗆陳智菡夫妻是民眾黨的蛀蟲。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，李貞秀絕地大反攻，血流成河大場面來了，這個黨根本就是宮鬥教科書，互相霸凌可以臉不紅、氣不喘？這是哪門子新政治？ 李貞秀自爆被逼宮設局，害她講「誰要我走誰買單」，黃國昌和周榆修私下逼她去放棄國籍，陳智菡還偷放話「李貞秀要拿 5,000 萬」。李貞秀說，開會的時候，她根本沒講到數字，但陳智菡跳出來反問「那是要怎麼樣？」，李貞秀回「那當然啊，不然勒？」，結果，李貞秀發現自己直接被設局。 張育萌14日發文指出，李貞秀上節目瘋狂爆料，關於李貞秀說，原本要做到8月任期，這就是柯文哲說的「給李貞秀一點時間」，李貞秀原本以為都講好了，但黃國昌找陳智菡、周榆修，再拉著黨團總召陳清龍施壓，這些黃國昌的人馬沒有照柯文哲的說法做。 李貞秀提及，她就職前，周榆修叫她回中國放棄國籍，李貞秀當時就說自己沒有雙重國籍，張育萌直言，黃國昌和陳智菡根本演假的，逼李貞秀去放棄國籍，陳智菡還叫李貞秀
民進黨推莊競程挑戰新竹市長 高虹安回應了
民進黨新竹市長人選確定將由前立委莊競程出線挑戰現任市長高虹安，綠營小雞士氣大振；高虹安今天回應，非常歡迎各界人士能夠為新竹市一起來付出、一起來努力，莊競程跟她同樣都是立法院第10屆的委員，過去在一些議題也有所交流跟互動，希望不管是不同的立場或不同的黨派，都可以在公共的政策做討論，為社會來爭取最大的利
謝衣鳯選不了彰化縣長？鄭麗文：謝家的決定已經很清楚了
國民黨彰化縣長人選未定，立委謝衣鳯多次重申參選決心，但遭彰化謝家反對。國民黨主席鄭麗文今表示，謝家的決定已經很清楚了，也溝通非常久，等彰化縣長王惠美訪日回來，會就此事做最後的溝通和規劃。鄭麗文表示，他們一直很努力的在做全面的溝通跟了解，彰化有彰化在地特殊的政治生態。縣長王惠美昨天還特別從日本跟她通了
一步一減碳 48萬人響應減碳存摺2.0
《圖說》基北北桃四市共同辦理「我的減碳存摺2.0」，將步行也納入減碳計算，左一新北市副市長劉和然。〈交通局提供 […]
米爾納砍31分！新北國王次節遇亂流 客場慘敗23分
新北國王今(14日)BCL賽事作客桃園領航猿主場，儘管開局互有領先，但在第二節遭遇對手火力封鎖，陷入大幅落後，雖然下半場國王試圖力挽狂瀾，終場仍以 23 分之差不敵領航猿，苦吞二連敗。
鼓勵跨世代多元創作 新北市美展、文學獎同步徵件
《圖說》2026第38屆新北市美展徵件開跑，得獎作品將於10月至11月展出。〈文化局提供〉 【記者葉柏成／新北 […]
巴西駐台代表喊一中 外交部：勿讓外人認為有機可乘
（中央社記者楊堯茹台北15日電）巴西駐台代表桑路易稱「台灣是中國一部分」，外交部政務次長陳明祺今天表示，持續表達強烈抗議，會把此議題帶到行政院經濟外交工作小組進行跨部會討論；國內政治領袖應對中華民國有清楚認識，勿讓外人認為有機可乘。
巴西駐台代表喊一中 綠委籲經濟反制
[NOWNEWS今日新聞]針對巴西駐台代表桑路易日前接受媒體專訪稱「台灣是中國一部分」一事，民進黨立委林楚茵（15）日立法院外交及國防委員會質詢時指出，此舉已嚴重挑釁我國主權，並主張政府不應僅止於外交...
日本資深漫畫家心臟衰竭離世 享年88歲
日本資深漫畫家心臟衰竭離世 享年88歲
台積電收盤2080元 (圖)
台北股市15日開高走強，終場加權指數36722.14點，上漲426.02點；權王台積電終場收2080元，漲25元。
中職》張奕再助悍將轉運 後藤光尊開示：多利用玄學
富邦悍將14日再次於後援投手張奕登板後，強勢轉運靠孔念恩再見安打逆轉勝，總教練後藤光尊笑說：「希望多利用這個玄學！」
登革熱、腸胃炎、中暑齊發！醫：春夏是「另一種流行季」
春夏季節來臨，許多人以為天氣轉暖代表健康狀況好轉，但重症醫師黃軒指出，這其實是「疾病換季」的開始，門診中感冒病患雖然減少，另一批受氣候影響而活躍的疾病卻開始大量出現。
鄭麗文想見賴清德？傅崐萁卻提彈劾總統 吳思瑤轟：沒有誠意
即時中心／温芸萱、謝宛錚報導國民黨主席鄭麗文，在鄭習會結束後，宣稱想和總統賴清德會面；同時國民黨團總召傅崐萁發布甲級動員令，預告5月19日推動彈劾賴清德。對此，民進黨立委吳思瑤今（15）日受訪怒嗆，鄭麗文先說清楚鄭習會內容及政策代價，不要用想與賴清德會面轉移焦點，並嘲諷鄭麗文真正應該見的是藍委和他們自家縣市首長參選人。鄭麗文日前與中國國家主席習近平會面，鄭習會後中國隨即宣布「惠台十項政策」，引發政壇關注。隨後鄭麗文表態希望與賴清德見面，傅崐萁則發布甲級動員令，預告5月19日將推動彈劾賴清德，朝野攻防持續升溫。質疑見面誠意 吳思瑤：是善意還是轉移焦點？對此，吳思瑤今日在立院受訪時質疑，「鄭麗文要見賴清德總統這是認真的嗎？」她指出，國民黨才剛「超前部署」宣布甲級動員，預告彈劾賴清德總統，鄭麗文卻同時拋出會面說法，「鄭麗文稱要和賴清德見面是真心的嗎？是出於善意和誠意嗎？」接著，吳思瑤進一步表示，鄭麗文赴中與習近平會面後，仍有諸多爭議與疑問待釐清，包括「惠台十大政策」是否以犧牲中華民國主權為代價。她直言，鄭麗文不要閃躲，不要用與賴清德見面來轉移焦點，如果要見面，不如與自家藍委好好討論下，總預算真的還要再擋下去嗎？軍購案到底中國給了怎麼樣的壓力？軍購案還要推進，亦或遂了習近平的意，無限期延宕？聚焦鄭習會爭議 嗆先和自家立委見面最後，吳思瑤也酸，鄭麗文與其急著見賴清德，不如先見見自家黨籍立委和縣市首長參選人，他們對於民意的掌握，顯然比鄭麗文只擁抱共產黨的黨意還需要被鄭麗文聽見。原文出處：快新聞／鄭麗文想見賴清德？傅崐萁卻提彈劾總統 吳思瑤轟：沒有誠意 更多民視新聞報導國民黨慘了？「鄭麗文路線」恐影響地方及總統大選 蔣萬安回應曝光天化日施暴！狠男台北停車場「拉倒、猛踹」男童 警方主動緝兇黃國昌槓李貞秀！批上政論節目自爆、未捍衛中配：不想浪費時間回應
鄭麗文拜會談訪陸行 王金平：盼執政當局用智慧、善巧接受惠台措施
國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，今上午前往拜會立法院前院長王金平。王金平表示，希望執政黨當局能用智慧、善巧地接受他們認為可行、而且又能有利於兩岸共同發展、順利成長的一個作為，這樣才是對台灣的民生產生好的幫助。
美國封鎖伊朗海岸Day1 荷姆茲海峽交通量銳減、至少6艘商船轉向返航
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）宣布對伊朗海岸實施海上封鎖後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）船隻交通量明顯下降。根據海上情報機構監測，至少有7艘商船在波斯灣與阿曼灣掉頭，其中6艘在封鎖生效首日遵從美軍指令轉向返航，顯示封鎖初步發揮嚇阻效果。 美國中央司令部（CENTCOM）14日透過社群媒體發布訊息，封鎖於當地時間週一上午生效後，已有6艘商船在美軍指示下掉頭返回伊朗港口，另有1艘無國籍且遭美國制裁的船隻在阿曼灣轉向。英國《勞合社》（Lloyd's of London）分析，週一荷姆茲海峽僅有6次穿越紀錄，遠低於前幾天的高峰；雖可能有部分船舶關閉自動識別系統（AIS）「暗渡」，但整體交通明顯趨緩。 封鎖前夕，海峽曾出現戰事爆發以來最繁忙的周末。《勞合社》數據顯示，上週六（10日）共有17艘船穿越（其中10艘西向），創3月1日以來新高，且西向船隻首次超過東向；9日13艘、11日14艘。另一家海運情報公司也提出11日14艘相同的數據。封鎖生效後，交通量立即下滑，顯示部分船東選擇避開風險。 川普政府此舉旨在回應伊朗自美伊戰爭爆發以來（今年2月28
李貞秀連上節目猛攻民眾黨 揭「買單說」真相再點名黃國昌
民眾黨中評會決議開除李貞秀黨籍，黨內風暴持續延燒。李貞秀不滿黃國昌受訪說法，痛批對方「一派胡言」，她更於今天（14日）下午更接連登上政論節目，親自還原當時拋出「誰想要我走，