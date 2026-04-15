【有片】李貞秀狂打黃國昌因「怕柯文哲被架空」 爆他曾要大家不要戴KP徽章

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前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，今天持續對黨內高層開火。（張哲偉攝）





前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後化身「名嘴」狂轟黨主席黃國昌。她今（15日）在立院受訪表示，之所以狂打黃國昌，是因擔心前主席柯文哲遭黃國昌「架空」；至於有民眾黨支持者開罵她是「恐怖情人」、上綠媒平台，李貞秀說，無所謂，因現在除了偏綠的媒體給她發聲平台、發聲管道外，沒有任何藍營，或者「所謂偏白營友好的平台」給她機會，「所以我只能去掌握發聲頻道。」白營內鬥情節離奇，就

連路過的國民黨立委黃健豪、民進黨立委陳培瑜都駐足觀看記者堵訪李貞秀。（張哲偉攝）

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連路過的國民黨立委黃健豪、民進黨立委陳培瑜都駐足觀看記者堵訪李貞秀。（張哲偉攝）

李貞秀今天還加碼爆料，過去民眾黨內普遍配戴象徵柯文哲的「KP」胸章，但後來黃國昌在會議中要求改為統一配戴台灣logo徽章，「黃就是叫大家說，以後大家都別那個台灣的，不要別KP了，這是黃國昌有講的，在會議上講的」。

此外，李貞秀今天再次將矛頭指向陳智菡夫婦，指控兩人領取黨內高薪卻長期打壓黨內成員、透過媒體與網路操作打壓黨內不同聲音，「先媒體抹黑，然後再用側翼網軍，然後再發動小草攻擊自己黨內的人，一次一次都是這樣」。

她並批評，黨內許多基層與公職長期無償付出，協助募款、出錢出力卻遭排擠，反觀陳智菡夫婦則持續領取高薪，「所以我說他們是蛀蟲不為過」。再度引發外界對民眾黨內部運作的討論。

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