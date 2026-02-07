即時中心／林韋慈報導

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但因尚未放棄中華人民共和國國籍，引發爭議。內政部長劉世芳表示，為防國安風險，未來不會提供「機密等級以上」文件給李貞秀。對此，李貞秀6日發文表示，她已正式就職，將行使國會監督權，並已向內政部提出首份「資料索取公文」，並大嗆：「給，還是不給？」

李貞秀強調，每一張投給民眾黨的選票都承載對「改變現狀」的期待。面對政治爭議，她選擇先行履行立法職責，行使國會監督權。她提出的首份公文，要求政府公開全台空屋數據，包括各縣市過去五年的空屋數及空屋率。她指出，這些資料並非國安機密，而是關乎年輕人購屋困難及租屋族生計的民生問題。

她也批評，內政部長對她的就職資格發表評論，但行政機關本分應是接受立委監督，共同解決民生問題。她重申，依法行使監督權、索取資料，是憲法賦予立委的責任，因此公開請教內政部，對攸關居住正義的資料，「給，還是不給？」

她也強調，在乎居住正義的台灣人民也都在看，監督，不該有空窗期。而下方的網友紛紛表示，「勸妳還是別po文討拍」、「勸妳還是別問A答B」。





原文出處：快新聞／李貞秀大嗆內政部空屋數據「給還是不給」 網：勸妳別討拍

