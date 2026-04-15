李貞秀大暴走狂轟黃國昌 陳智菡曝柯文哲聽到後反應

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民眾黨立院黨團主任陳智菡透露柯文哲對李貞秀的言行有不滿。（資料照片／王侑聖攝）





民眾黨中評會宣布開除中配立委李貞秀，她昨（14日）上政論節目火力全開砲轟黨主席黃國昌，並批民眾黨立院黨團主任陳智菡與前副秘書長許甫夫婦是「民眾黨蛀蟲」。對此，陳智菡今（15日）回應表示，李貞秀對自己的人身攻擊及抹黑已經不是1、2次。她也透露民眾黨創黨主席柯文哲確實認為李貞秀對黨內造成很多傷害，對於黨內無辜被牽連的人、特別是對黃國昌的攻擊，「柯文哲有他的不滿」。

遭李貞秀指民眾黨蛀蟲 陳智菡回應

李貞秀昨在節目中怒斥黃國昌卑鄙無恥，也點名陳智菡與許甫夫婦，痛批兩人是「民眾黨蛀蟲」，質疑兩人領取高額薪資卻未善待黨內同志。陳智菡今受訪表示，李貞秀攻擊自己已經不是1、2次，甚至在她上任立委前就開始了，不管怎樣，她還是會做好自己的工作，先生許甫也是繼續為民眾黨奮戰。

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對於李貞秀今天仍會持續上綠營政論節目，陳智菡也酸：「也盼望李貞秀前委員，期待她碰到這些綠營名嘴質疑她雙重國籍身分的時候，應該為她還有陸配權利據理力爭，不要在那邊傻笑，這是我對她的回應。」

曾說過李要拿五千萬才肯下台？陳智菡重申沒說過

至於李貞秀指控自己曾放消息給媒體，稱李要5千萬才肯下台一事，陳智菡重申自己從來沒講過這種話，要李貞秀提出具體證據，否則「我不需要為她的臆測妄想負責。」

曝柯文哲認為李確實對黨造成很多傷害 有所不滿

現場有媒體詢問，針對李貞秀上節目感覺向黨內開戰，柯文哲有無評論此事？陳智菡表示，柯文哲昨天有跟她提到這件事，柯確實認為李貞秀對黨內造成很多傷害，對黨內無辜被牽連的人、特別是對黃國昌的攻擊，「柯文哲有他的不滿」。

另外，李貞秀提及今年責任額為120萬元，已繳納30萬元。如今遭開除，相關金流應有所交代並喊話黃國昌將這20萬還來，陳智菡則說，李貞秀已經被開除黨籍，任何繳交的責任額都會退還。

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