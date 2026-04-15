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即時中心／陳奕劭報導

曾陷入國籍爭議的前民眾黨立委李貞秀，因失言導致民眾黨火速召開中評會，並決議開除李貞秀黨籍，讓她喪失立委資格。對此，中央選舉委員會今（15）日證實，上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依《公職人員選罷法》第73條第5項規定辦理遞補作業，在15天內公告遞補名單。

李貞秀深陷雙重國籍爭議，13日因失言涉及違反黨紀，遭民眾黨開除黨籍。對此，中選會表示，民眾黨13日函中選會，開除該黨原黨員李貞秀黨籍，中選會已依法循例於同日依《公職選罷法》第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。

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中選會透露，今日上午已收到立法院註銷名籍公函，後續依《公職人員選罷法》第73條第5項規定辦理遞補作業，並於嗣後召開的委員會議追認本項遞補案。

外界關注，中選會目前僅4名委員，依規定至少要有5位委員才能開委員會議並決議。選務人士透露，雖然還無法開委員會議，但可以先公告，並待新委員會成立後再追認。

李貞秀2個月多月的國會爭議之旅也畫下句點，名額將由民眾黨政策會副主委許忠信遞補。

原文出處：快新聞／李貞秀失業了！中選會證實收到立院公函 15天公告遞補名單

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