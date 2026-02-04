李貞秀宣稱放棄中國籍被拒 柯文哲嗆陸委會「努力說」：怎麼努力？

柯文哲（左）多次為李貞秀中國籍爭議發聲。（翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨立委李貞秀國籍爭議無解，創黨主席柯文哲日前抱怨政府沒有SOP（標準作業流程），狠酸「民進黨為什麼要逼死人民就是這樣」；陸委會主委邱垂正仍喊話，放棄中國國籍目前還沒有人達成，建議李貞秀可以努力一下，柯文哲今天（4日）表示，請民進黨政府明確說明到底要怎麼做，法律公布要讓人民有辦法執行，回嗆：「那你告訴我怎麼努力？」

李貞秀聲稱去年到中國辦理退出國籍手續，卻遭對岸公安局擋下，「他們就不收件，完全不收件」；陸委會主委邱垂正受訪則表示：「雖然放棄中華人民共和國的國籍，並沒有人來完成，但是依法，你就是要努力，去放棄看看。」強調依照《國籍法》規定，任何擔任公職的中華民國國民都不能有中華民國以外的國籍。

柯文哲日前就為了此議題怒轟：「民進黨為什麼要逼死人民就是這樣，你要講清楚要怎麼做，現在問起來好像是說，如果1年內繳不出來證據的話，1年後再把你解職。」今天重申請民進黨政府明確講要怎麼做，按照目前中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，中配根本不是外國人，既然不是外國人，又要求按照國籍法放棄國籍：「她就不是外國人要怎麼放棄外國籍？」 柯文哲喊話要政府把SOP或是流程圖做出來，如果李貞秀跑去中國要放棄國籍，卻被說不能放棄：「聽說邱垂正叫她要努力一點，那你告訴我怎麼努力？」接著又說出「不要逼死人民，所以這問題我覺得這樣，請賴清德政權清楚講出來，這到底要怎麼做。」





