李貞秀宣稱放棄中國籍遭拒 內政部：應有佐證證明確認到職前已著手辦理

記者盧素梅／台北報導

台灣民眾黨6位新科不分區立委今（3）日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，對此，內政部重申，擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

對於國籍問題，李貞秀上午完成立委報到程序後表示，她熱愛台灣，認同中華民國，中選會昨天已頒發當選證書給她，稍早她也已經在大法官面前完成宣誓就職，身為立法委員，她唯一效忠中華民國。針對外界關注的國籍議題，李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理。

對此，內政部指出，有關李貞秀表示其申請放棄中國國籍遭拒1事，據李貞秀所述內容可證明其仍具有中國國籍。內政部重申，擔任我國民選公職即應遵守我國國籍法第20條規定，提出已於就(到)職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，國籍法第 20 條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，欲任公職者應於到職前辦理放棄我國以外之國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家之單一忠誠義務。內政部表示，已於1月30日函請李貞秀確實依規定辦理，復於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室。另因其說明已向中國辦理放棄國籍，今日再函請立法院秘書長協助提供已辦理之佐證資料。

