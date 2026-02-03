李貞秀宣稱放棄中國籍遭拒？前員警列「5大疑點」疑：根本沒送申請表

政治中心／黃韻璇報導

台灣民眾黨6位新科不分區立委昨（3）日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理。不過前員警、球評石明謹卻列出5大疑點，表示「我懷疑她根本沒有送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的」。

對於國籍問題，李貞秀3日上午完成立委報到程序後表示，她熱愛台灣，認同中華民國，中選會已頒發當選證書給她，她也在大法官面前完成宣誓就職，身為立法委員，她唯一效忠中華民國。然而針對外界關注的國籍議題，李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理。

廣告 廣告

對此，石明謹今（4）日凌晨發文表示，李貞秀公布一張表格，說她已經到中國申請放棄中華人民共和國國籍，看了一下她填的表格，石明謹直言，自己身為一個退休的公務員，「懷疑她根本沒有送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外」。

李貞秀拿出文件，稱自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理。（圖／翻攝畫面）

石明謹列出5大疑點，首先李貞秀表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，是有些國家的人，會另外有個中間名，例如Peter 「Johnny」 Williams，不是叫妳填「貞」這個字，妳這樣填寫，英文名字會變成「李秀」；其次，中華人民共和國用的是漢語拼音，李貞秀應該是拼成「LI,ZHEN-XIU」，這裡拼成「LI,CHEN-HSIU」，明顯是威妥瑪拼音，台灣可以自由使用不同拼音法登記，但對岸只能用漢語拼音，他直言，自己是不太相信在資料庫中，李貞秀的英文名字是這樣拼啦。

第三個疑點石明謹表示，李貞秀在中華人民共和國的原公民身分號碼沒有填寫，「妳不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，有辦法辨識她的身分才有鬼」；接著現住地址就只寫「臺灣新竹」四個字，石明謹大嘆，不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址，就算是中華人民共和國的公務員素質應該也沒這麼差；最後，該填戶口註銷日期，結果李貞秀就打個勾，時間也不填寫，石明謹批「真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，認真一點好嗎？」

針對李貞秀自稱其申請放棄中國國籍遭拒一事，內政部指出，據李貞秀所述內容可證明其仍具有中國國籍。內政部重申，擔任我國民選公職即應遵守我國國籍法第20條規定，提出已於就(到)職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

更多三立新聞網報導

李貞秀稱「我唯一只有中華人民共和國籍！」 陳揮文：這程度怎當立委？

李貞秀中配立委爭議！林俊憲酸「精心的內鬼佈雷」：比大聲咆哮更危險

申請棄中國籍遭拒！李貞秀爭取提名卻隔天秒離婚 簡舒培：胡扯政府刁難

李貞秀宣稱放棄中國籍遭拒 內政部：應提出遭拒絕受理的佐證證明

