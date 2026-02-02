李貞秀宣誓在即卻遭卡關 陳智菡轟政府：拿國籍問題抹紅新住民

民眾黨準「陸配」立委李貞秀2日收到中選會頒發的當選證書。（民眾黨提供）

民眾黨新任6名立委將於明（3日）到立院宣誓，由於內政部不斷以《國籍法》20條要求其「陸配」李貞秀放棄中國大陸國籍，甚至還有官員放話行政院長卓榮泰可不用回答其質詢及索資。對此，民眾黨團主任陳智菡今（2日）回應，李貞秀已有到中國申請放棄國籍，但如同先前陸委會主委邱垂正所言，沒人可做到完全放棄中國國籍。

包括留下來的白委陳昭姿、劉書彬在內，今6名將於明天宣誓的準白委於2日上午9時到中央黨部召開內部會議，大批媒體陣仗聚集在黨部一樓等待採訪，卻遲遲不見李貞秀身影，直到約9時14分左右，有民眾黨幕僚表達「李貞秀已進入會議室」，媒體才驚覺李貞秀刻意閃躲鎂光燈。

針對李貞秀國籍問題，內政部多次要求拿出放棄中國大陸國籍相關證明，陳智菡於黨部受訪時表示，邱垂正已說過「沒有人可以做到（完全放棄中國國籍）這件事情」，而李貞秀其實已按照台灣規範到中國申請放棄國籍，但正如邱垂正所言，現階段兩岸架構下，沒人可以做到這件事情。

陳智菡提及，必須清楚詢問民進黨政府，過去前總統蔡英文曾說過「只要我（蔡英文）當總統一天，沒有一個國民需要為他的認同而道歉」，請問這句話隨著蔡英文卸任而消失了嗎？現在台灣的國民，不管是原住民或新住民，難道現在要因為出生地而被歧視、霸凌嗎？

陳智菡指出，李貞秀已來到台灣超過30年的時間、有5個孩子，是道道地地的台灣人，且已取得中華民國身分證10年以上，並因此取得了參政權，所以在2024年被提名為民眾黨不分區立委，更重要的是，剛剛中選會已經頒發李貞秀的當選證書。

陳智菡質疑，如果中選會認定李貞秀是具有可以參政的資格，為什麼內政部說李貞秀沒有？這兩個機關之間，到底出了什麼問題？為什麼蔡英文、邱太三時代認定的《兩岸人民關係條例》跟《國籍法》，與賴政府認定的《國籍法》、《兩岸人民關係條例》竟是不同法令？「到底是法令出了問題，還是執政的人出了問題，讓整個法律遭到扭曲，人民無所適從？」

陳智菡說，第二，台灣還是法治國家吧？但昨天卻看見行政團隊的不具名放話，甚至是綠委吳思瑤竟說「李貞秀可能效忠中共」等，這種抹紅抹黑竟出自於立委，公然對他人進行政治霸凌跟抹黑，「難道我們的國家現在已經淪喪到這種程度了嗎？」

陳智菡強調，具體請教賴清德政府，請問你跟蔡英文認定的到底有什麼不一樣？為何賴任內官員跟蔡任內官員，會做出截然不同、天差地別的解釋？

媒體追問，稍早稱李貞秀曾有放棄中國國籍的動作，是有到中國網站下載文書並填寫嗎？陳智菡回應，李貞秀明天宣誓時，就可跟大家報告是透過何種方式，但正如邱垂正幫忙證實的，到目前為止，不管是用什麼樣的方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士可放棄掉中共國籍，「我們現在的國家在要求人民做一件沒辦法做到的事情」。

陳智菡續指，這些人入籍台灣時，曾被承諾過在台受到平等公平待遇，然而我國現在並沒有打算給陸籍新住民平等的待遇。

