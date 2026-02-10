即時中心／温芸萱報導

民進黨立委陳培瑜今（10）日在臉書指出，近期多則政治新聞若依時間順序攤開，背後脈絡清楚。藍白在國會不斷擋國防和總預算，將程序正義包裝成藉口，掩蓋國安與主權疑慮，在北京高壓威權下，台灣內部卻有人選擇拖延與模糊話術，製造平和假象。陳培瑜強調，民主不能只剩形式，制度不能成為卸責工具，問政權也不應凌駕國家安全。

民進黨立委陳培瑜今日在臉書發文，列出近日接連出現的多則政治與國安相關新聞，指出若單獨觀看，或許只像是零散事件，但若依時間順序攤開來看，背後脈絡其實相當清楚，令人無法忽視。

陳培瑜列出近日幾則新聞：

2/3，疑似有雙重國籍中國籍爭議的民眾黨立委李貞秀完成宣誓就職；

2/3，國民黨與中共在北京舉行「國共兩黨智庫論壇」，公開宣示「堅持九二共識、反對台獨」；

2/9，鄭麗文與習近平會面細節陸續曝光；

2/9，同一天北京重判黎智英20年、仍在獄中的黃之鋒持續被控「勾結外國勢力罪」；

2/10，立法院長韓國瑜面對李貞秀國籍爭議，表示「保障立委問政是我的天職」。

陳培瑜表示，與此同時，攸關國家安全的國防預算與總預算，至今仍卡在立法院程序委員會，動彈不得。她直言，這些新聞若一則一則看，或許會讓人誤以為「反正就只是新聞」，但若連在一起觀察，就會發現，北京習近平獨裁政府的態度其實非常明確——對反對者重判、對異議者清算，並以恐懼手段管理民主，毫不遮掩。

接著，陳培瑜質疑，在台灣，藍白兩黨的在地協力者又是如何搭配操作？她指出，國籍忠誠問題被說成「程序問題」，國安疑慮被包裝成「保障問政權」，而國防與總預算遭到卡關，卻一再被提醒「不要過度解讀」。

同時，陳培瑜也指出，北京一邊以高壓威權進行直接而殘酷的統治，台灣內部卻出現溫和話術，試圖模糊焦點、拖延關鍵決策。真正令人不安的，不只是北京的強硬態度，還包括台灣內部的降溫與失焦。她強調，保障立委問政權當然重要，但任何民主國家都知道，問政權不該無限上綱，更不應凌駕於國家安全與主權之上。

陳培瑜直言，若一個國家的國會，對國籍忠誠問題視而不見，卻對國防預算一再踩煞車，高談程序正義，卻不願正面回答「這樣做，誰得利？」那問題就不只是程序，而是價值與責任。她強調，民主不能只剩形式，制度更不能成為卸責的藉口。

最後，陳培瑜呼籲，不論支持哪一個政黨，每一位台灣人都值得為自己與家人問一句：當北京加速施壓、清算異議時，為什麼台灣的國會，卻有人選擇踩煞車，甚至製造平和假象？她強調，卡住國防與總預算，正是選擇站在中共極權政府那一邊，台灣的民主與安全，值得被更嚴肅地對待。





原文出處：快新聞／李貞秀宣誓、國共智庫論壇！陳培瑜列時間線：藍白賣國沒有停歇

