李貞秀將任立委...張育萌預測一年後解職「一定罵天罵地罵政府」：看不慣「政治中配」壟斷話語權！

民眾黨推出的中配李貞秀下週一即將就職立委，但遲遲未給政府任何放棄中國籍文件。台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（29）日表示，《國籍法》並非僅針對中國，是要求台灣公職人員效忠中華民國，且阿根廷、厄瓜多等國也都直接不允許「放棄國籍」，「一年後李貞秀被解職時，一定會再來罵天罵地罵政府」，張育萌強調，台灣有很多勤懇生活的中配，他很看不慣「政治中配」壟斷話語權。

張育萌昨日在臉書發文表示，下禮拜一中國湖南出身的李貞秀就要宣誓就職當立委了，也很可能是只當一年就被解職的立委。李貞秀準備成為首位「中配立委」，但如果她一直有「雙重國籍」，就職一年後就會被解職。

張育萌指出，中國當然對台灣有敵意，是公開表達併吞意圖的國家。但這條「一年條款」，不是在針對中國，對所有國家都一視同仁。《國籍法》規定得很清楚，如果是選舉的公職，就職一年內就必須放棄外國國籍，不管同時有美國、日本還是韓國國籍，可以參選立委，但想就職就必須放棄其他國家的國籍。



「再講一次，這條不是針對中國。這樣的制度設計是要求台灣的公職人員，必須只效忠中華民國」，張育萌笑說，否則如果台灣整個立法院，立委們都有各國國籍，那這還是台灣的國會嗎？這根本是聯合國大會吧。



另外，民眾黨前主席柯文哲說，李貞秀就職的問題「困擾民眾黨很久」，他還曾經跟陳智菡討論，要求陸委會和內政部畫明確的 SOP 圖。張育萌說明，其實中國有公開規定，放棄中國國籍的申請方有兩種，第一種，向中國的公安局申請。第二種，就是到中國駐外國的大使館申請，「但實務上，中國當然不承認台灣的主權，所以中配無法拿到放棄中國國籍的證明。」



張育萌強調，但這樣的情況不是只會發生在中國，阿根廷、厄瓜多、烏拉圭和摩洛哥，也都直接不允許「放棄國籍」。講白話文，如果你出生的時候，就有阿根廷和台灣的雙重國籍，阿根廷也不會允許你放棄他們的國籍，「所以照理來說，不只是有中國的雙重國籍，只要有阿根廷、厄瓜多或烏拉圭的雙重國籍，你也無法在台灣就職民代。」



張育萌並說，事實上，去年內政部提出用「具結」的方式，要求選舉候選人附上不具其他國家國籍的具結書。民眾黨在立法院裡有8 席，照理來說應該好好追蹤內政部的進度，但民眾黨一直擺爛，李貞秀至今沒給政府任何具結文件，也從沒提供任何試圖申請「退籍中國」的文件影本。



「這只代表一件事，一年後李貞秀被解職時，一定會再來罵天罵地罵政府」，張育萌說明，他的立場很簡單，也講過很多次。台灣有很多勤勤懇懇的中配，努力在台灣生活和工作。他實在很看不慣這種「政治中配」壟斷話語權，整天只想圖自己的政治紅利。

（圖片來源：張育萌臉書）

