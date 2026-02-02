李貞秀將宣誓就職民眾黨不分區立委！內政部送抵退出中國籍申請表

民眾黨中配準立委李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國籍配偶李貞秀今（3）天將宣誓就職民眾黨不分區立委，是否放棄中國籍引發矚目。內政部透過新聞稿表示，已函請李貞秀依國籍法第20條規定辦理放棄中國大陸國籍，並在2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送抵李貞秀國會辦公室，並函請李貞秀提供已辦理喪失的證明影本給內政部。

內政部重申，原中國大陸人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合兩岸條例第21條在台設籍滿10年規定，當選後就職前，須符合國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任公職資格規定。兼具中華民國以外國籍者擬任立法委員時，應於就職前辦理放棄外國籍，並於就職日起1年內，完成喪失外國籍及取得證明文件。戶籍與國籍是不同的法律概念。

廣告 廣告

內政部強調，原中國大陸人民在未放棄該國國籍前，依據中共國家安全法、國家情報法及反間諜法等規定，中國大陸人民有配合提供情報義務。若原中國大陸人民在台擔任民選公職，同時擁有中華民國國籍和中華人民共和國國籍，會面臨法律義務衝突，也可能因擔任中華民國民選公職而遭中共要求提供線索。

內政部指出，因此國籍法第20條規定，除維護中華民國國家利益外，也保護這些人擔任民選公職可能面臨的矛盾及風險。若立法委員未在就職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條規定。立法院針對立委是否有國籍法第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立委不符國籍法第20條規定，立法院即應予以解職。

內政部說明，已於1月30日函請李貞秀確實依國籍法第20條規定辦理相關程序，又於2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送抵李貞秀國會辦公室，另因陳智菡指出李貞秀已申請放棄國籍，內政部作為國籍法主管機關，已再函請李貞秀提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本給內政部，以作為處理國籍案件參考。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀尚未提交放棄中國國籍證明！杜奕瑾：刻意測試台灣制度底線

政院可不接受中配立委李貞秀質詢？ 王鴻薇駁：那就違法了