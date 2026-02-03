李貞秀將宣誓就職立委！ 民進黨團喊話韓國瑜：勿讓違法就職

立法院長韓國瑜。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委、中配李貞秀今（3）日將宣誓就職，是否已依法放棄中國國籍引發爭議。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今日受訪時強調，這是攸關法治的問題，而非政治操作，並呼籲立法院長韓國瑜應依法作為。

陳培瑜指出，不論立委進入哪一個委員會，所有委員會都會接觸到機密資料，即便身處內政委員會，仍可向其他部會索資，也能參與其他部會在立法院召開的機密會議，呼籲外界不要被誤導，更不要被民眾黨錯誤引導焦點。

廣告 廣告

她進一步表示，立法委員宣誓就職時，手中所持的誓詞內容寫得非常清楚，「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」。陳培瑜質疑，對李貞秀而言，「效忠國家」究竟是效忠哪一個國家，令人無法確定。

陳培瑜強調，李貞秀今日就任的是「中華民國」的立法委員，理應效忠中華民國的法治與制度，這是法律問題，而不是政治問題。她也呼籲，李貞秀在宣誓時，心中所考量的應是中華民國與台灣的整體利益與福祉。

針對記者提問，若立法院或行政部門未依法處理，立法院是否應有所作為，陳培瑜回應，立法院若要採取行動，必須由院長下達裁示，但截至目前為止，尚未看到任何進度。因此，民進黨團今日也不會派員出席該名可能涉及違法身分立委的宣誓場合。

陳培瑜進一步質疑，韓國瑜院長及立法院秘書長為何遲未表態、未採取行動，是否認同具有雙重國籍身分的立法委員可以就職。她認為，所有爭議最終都必須回到院長的裁示與態度。

她直言，若院長選擇成為違法行為的幫兇，民進黨團已無法再有所期待，但仍再次呼籲韓國瑜，應正視手中宣誓誓詞所代表的意義，院長本人同樣必須效忠中華民國並遵守其法治。

陳培瑜最後也呼籲民眾黨，不要將「法治問題」包裝成「政治問題」。她強調，在法律之前人人平等，不論是加拿大籍、美國籍或其他國籍，都必須遵守台灣的相關法規，立場非常清楚。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美參院軍委會主席公開點名台灣在野黨 對刪減國防預算感到失望

李貞秀未放棄國籍惹議 陳培瑜轟民眾黨「雙標」：須防堵接觸機密