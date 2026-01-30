李貞秀將成首位陸配立委 切莫成為「人大活化石」申紀蘭
【引言】民眾黨的李貞秀即將成為首位陸配立委，萬眾矚目。筆者在此對李貞秀即將就職表達恭賀，因為這恰恰凸顯兩岸互不隸屬，表明民主與威權的重大分別。但筆者也同樣寄語李貞秀，切莫成為海峽對岸的「人大化石」申紀蘭。作為中華民國的立法委員，忠於中華民國、熱愛台灣是起碼的本分。李貞秀的不分區立委雖由民眾黨提名，但最根本的授權來自人民。沒有人需要為出身、認同去道歉，但李貞秀應該用自己即將開始的立委生涯，來展現她對中華民國、對台灣的矢志不渝。
陸配立委誕生 印證兩岸互不隸屬、台灣民主之偉大
李貞秀目前師從黃國昌，即將成為陸配立委。這不僅是她個人的一件大事，也是民眾黨拉攏陸配選票、擴大支持基礎的重大舉措。民眾黨的「兩岸一家親」這桶飯，終於煮熟了第一鍋。
事實上，為了保障新住民權益，民進黨的黨內新住民機構也納入陸配成員，但結果卻是導致中國大陸媒體對這些參與其中的陸配進行鋪天蓋地的謾罵，認為這些人投靠台獨、背叛祖國。最酸溜溜的恐怕是國民黨，陸配參選民意代表是從國民黨開始，史雪燕曾經擔任過南投縣議員。但立委這頭一炷香，還是被民眾黨拿走了。
由於兩岸局勢緊張，加上台灣內部對身分認同、兩岸關係定位、兩岸未來前途分歧嚴重，李貞秀的就任必然是萬眾焦點。台灣很多人的心情必定是很複雜，甚至情感上需要適應。不過從理性的角度看，這恰恰證明了兩岸的互不隸屬，也證明了台灣民主的偉大，是台灣的民主制度讓她步入立法院殿堂。
中國人大有台灣省代表團，但他們絲毫沒有台灣的民意基礎，也沒有中國大陸的民意基礎。他們的出現，是政治花瓶和表演，是民主走秀。李貞秀應該明白，她要感謝的是台灣，是中華民國。
呼籲李貞秀 切莫成為「人大活化石」申紀蘭
「我們是民主選舉，不和選民交流；如果選你，就不要去交流」——這看似矛盾、前後不通的話，出自連續擔任13屆中國全國人大代表的申紀蘭之口。畢竟，既然是民主選舉，就一定要和選民交流，怎麼反而民主選舉的人大代表，不能和選民交流呢？
申紀蘭是誰？這位阿婆已經去見了馬克思，從中國人大誕生的那天起就是人大代表，一直到死。很多中國網民戲稱她為「人大活化石」，中國網路上對她有這樣一段評價：「選舉毛澤東擔任國家主席有妳；選舉劉少奇擔任國家主席有妳；投票支持大躍進、人民公社有妳；投票支持文化大革命有妳；投票宣佈劉少奇是叛徒有妳；投票打倒鄧小平由妳；投票讓鄧小平復出有妳；投票為劉少奇平反也有妳；投票否定文革也有妳；投票罷免趙紫陽有妳；投票支持鎮壓六四有妳；1982年投票宣佈國家主席只能當兩屆有妳，後來投票取消兩屆任期限制也有妳。」
看來，「人大活化石」一說並非空穴來風。申紀蘭之所以認為民主選舉的人大代表不需要和選民交流，是因為她根本不知道誰是選民。在她的概念中，人大代表的民主選舉，是黨的安排，根本不是人民當家做主，所以和選民交流，是拉山頭、搞宗派，是團團伙伙的山頭主義、政治幫派。這在共產黨中，是絕對不允許的。申紀蘭對代議政治一竅不通，但黨性極強，所以不和選民交流，一點沒錯。
李貞秀擔任的是中華民國的立法委員，而不是中華人民共和國台灣省人大代表。李貞秀的民意基礎是選票，而不是民眾黨，更不是中國共產黨。我們這些讀書人固然羨慕她當上立法委員，但也希望她不要成為申紀蘭。因為國家利益高於政黨利益，政黨利益不能凌駕於人民的利益，這正是創建中華民國的先烈先賢的理想——希望李貞秀牢記賴清德總統在2024年雙十國慶大會演說中的這句話。
當然，李貞秀不必誤會，筆者不是要李貞秀將賴清德總統當成黨的核心、軍隊的統帥、人民的領袖去崇拜。在台灣，我們不用以賴清德思想指導工作，好像一天不學賴思想就問題多，兩天不學走下坡。我們也不需要以賴清德或任何政黨領袖作為領導核心去擁護和團結在他周圍。立法委員投票的最高取向考量是民意和是非，盼李貞秀明悉。
幾個關鍵問題 李貞秀不應迴避
台灣內部認同分歧，朝野政黨都意見不一致，不必苛責李貞秀。但有幾個關鍵問題，作為立法委員的李貞秀，是必須回答的，這是她作為中央民代應當具有的認知和歷史觀。
問題一，她就任立委時，面對的國旗，以及背後所代表的中華民國，是否客觀存在於台澎金馬？
問題二，今年是抗戰勝利八十一週年，李貞秀認為當年贏得抗戰勝利的，是中華民國國軍？還是共軍？黃埔正統在北京還是台北？
問題三，1949年撤退到台灣的中華民國政府和國軍，還有數百萬軍民同胞，是否是中共口中的「反動派」？
問題四，她就任的，是中華人民共和國台灣省人大代表？還是中華民國立法委員？
以上這幾個問題，對立法院朝野政黨諸君而言，是常識。那麼，李貞秀也應該回答一下。
作者》劉國忠 專欄作家。
