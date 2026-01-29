李貞秀尚未放棄中國籍...內政部重申「就職立委前申請、一年內放棄國籍」：沒有討論餘地

民眾黨六席不分區立委2月1日將更迭，出身中國湖南的中配李貞秀將遞補，但主管機關至今尚未收到她放棄中國國籍證明。內政部次長董建宏今（29）日表示，李貞秀必須在就職前提出申請，就職當下一年內完成相關手續，無論哪國國籍，只要不是中華民國國籍他都必須要放棄，「內政部就是依法行政，沒有討論餘地。」

對於李貞秀一案，內政部次長董建宏今日在行政院會後記者會回應，內政部立場向來非常清楚，依據「國籍法」要求，公職人員必須在就職時提出放棄外國國籍之主張、聲明，並在一年內放棄中華民國以外的國籍，這沒有什麼解釋空間。

董建宏再說，李貞秀必須在就職前提出申請，就職當下一年內完成相關手續，無論哪國國籍，只要不是中華民國國籍他都必須要放棄，「內政部就是依法行政，沒有討論餘地。」

另外，陸委會主委邱垂正昨日接收網路節目專訪時表示，李貞秀必須於就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍基於中共對台政策，目前無人達成「沒有半個」，建議可以「努力一下」，不然李貞秀拿不到放棄國籍的證明，就不能擔任公職。

（圖片來源：行政院、三立新聞）

