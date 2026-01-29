李貞秀尚未放棄中國籍 陸委會：須提申請文件不是「用嘴巴說」

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立法院黨團即將於下月遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位中配立委的李貞秀，至今未放棄中國國籍，恐引發國安疑慮，對此，陸委會副主委梁文傑重申，《國籍法》第20條規定，公職人員須於就職前提出放棄外國國籍申請，並且在一年內完成。梁文傑強調，放棄中國籍不能夠只用嘴巴講，而是要提出中國相關單位申請文件，而相關機關目前未收到李貞秀放棄中國國籍申請，所以也不知道到底要怎麼處理。

陸委會下午舉行例行記者會，媒體詢問，民眾黨主席柯文哲是說政府要中配放棄中國籍，但沒有提出明確的步驟，而陸委會主委邱垂正昨天說至今沒有人能夠放棄中國籍，然後又要中配努力一下，要如何努力？還有，如果李貞秀沒有放棄中國籍的話，可以當滿1年立委，是否有國安疑慮？

對此，梁文傑表示，根據《國籍法》第20條的規定很明確，要求就職之前撤銷外國國籍的申請，然後就只有1年的時間，1年之內要處理完畢。至於怎麼提出申請？每個國家的規定不一樣，每個國家都有每個國家的規定，對岸的規定，根據中國國籍法規定，你要放棄國籍，你就是在中國國內向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出；如果你人在國外，你就向中國駐外使館申請，這是中國國籍法規定的。

梁文傑並表示，我國國籍法20條所規定的就是說，你在就職之前要提出申請，而這個申請不是用嘴巴說，因為公務機關要看你提出的申請文件，所以任何人說他已經申請了，都不能夠用嘴巴講，而是要提出申請文件，相關的事情內政部長很久以前就有解釋過了，2009年時任總統的馬英九時代，就有很清楚的解釋，就是說你在就職之前，你就要提出申請，那就要提出證明文件。

梁文傑說，至於能不能夠申請的到，或者是申請要多久，那就是另外一個問題，目前看起來，李貞秀到目前為止，主管機關並沒有收到她的申請文件，也就是說，她要申請取消中華人民共和國國籍的申請文件，並未提出來給有關機關，目前都沒有。至於那接下來會怎麼發展，因為她到現在都沒有提出來申請文件，所以也不知道到底要怎麼處理。

