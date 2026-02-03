【論壇中心／綜合報導】民眾黨6位新科不分區立委今（3）日宣誓就職，針對各界關注的國籍問題，李貞秀受訪時表示，她去年曾為此赴對岸辦理手續，但不被受理，還反嗆內政部，會把文件轉交過去，「請他們去放棄看看」。民進黨新北市議員卓冠廷表示，要吵架麻煩搞清楚對象，一直秀放棄國籍不被受理的證明，真覺得干我們台灣什麼事？

資深媒體人溫紳今日在《頭家來開講》節目指出，人人有權來美國，中國人也一樣，人人有權來台灣，「但不要以為拿到中華民國護照，就是多了一層保障」，溫紳表示，台灣還有許多個李貞秀，且這群人就是台灣的「未爆彈」，若內政部今日不出手拆彈，台灣人民會原諒嗎？且美國當局看到台灣如此懦弱，讓一位中配立委進入立法院後干涉軍購，或干涉機密會議都拿她沒轍，那一切就毀了，因此溫紳呼籲，「千萬不要等閒視之」，他認為「這種人不應該留在台灣」。

李貞秀除了中配國籍的身分受到關注，近日在《BBC》的訪問中她更自爆，老公在她遞交爭取提名的隔天，便辦理離婚手續「是友好的分手」，讓網友怒轟「李貞秀根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關」。

原文出處：李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」

