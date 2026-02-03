李貞秀就任立委須符國籍法 王定宇直言：不符資格就應解除公職

民進黨立委王定宇。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委、中配李貞秀今（3）日遞補宣誓就職，但其國籍資格爭議持續延燒。對此，民進黨立委王定宇透過社群平台發文說明相關法律規定，強調若不具備公職資格，就應依法解除，這是法律問題，而非政治問題。

王定宇指出，依《國籍法》第20條第4項規定，就任公職（包含立法委員）者，必須放棄中華民國以外的他國國籍；若已於就職「前」提出放棄申請，得於就職後一年內完成相關程序，但若未在就職前提出申請，就職後即不得補辦。

針對社會上常見的混淆，王定宇也提出三點說明。第一，台灣公民身分本身可以具有雙重國籍，但一旦就任公職，法律即不允許；第二，撤銷戶籍與放棄他國國籍，兩者在法律上並不相同，不能混為一談；第三，這是單純的法律適用問題，而非政治操作。

王定宇強調，不論是中華民國原生國民，或是歸化成為台灣國民的新移民，只要擔任公職，都必須適用相同的法律規範。他質疑，為何在相同法律標準下，獨獨對中國籍人士出現特權例外的討論，這正是社會高度關注的關鍵。

王定宇表示，法律之前人人平等，是否具備公職資格，應回歸法治原則處理，而不應被刻意模糊為政治攻防。

