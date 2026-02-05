李貞秀就職兩岸條例沒規定不行？梁文傑神譬喻：陸配闖紅燈 適用交通規則

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(2/5)表示，《兩岸關係條例》沒規定的，就是用於普通法，比方說，陸配來台要守交通規則，《兩岸關係條例》不會寫，但陸配仍要遵守交通規則，就是這麼簡單。

陸配李貞秀上任民眾黨不分區立委，但卻拿不出放棄中華人民共和國國籍，內政部長劉世芳直言，內政部並未收到關於李貞秀退籍中華人民共和國國籍的申請表影本，所以理論上她並沒有完成全部就職手續，依《國籍法》第20條限制，立委的解職機關是立法院。

梁文傑下午於陸委會例行記者會時回應，《兩岸關係條例》只有規定，入籍台灣10年後始有參政權，至於怎麼就職，那要看《國籍法》，參選的相關規範是《選罷法》跟《政治獻金法》，《兩岸關係條例》沒規定的，就適用其他法律。

梁文傑說，有人說《兩岸關係條例》是特別法，優於普通法，但這觀念錯誤的地方是，所謂特別法優於普通法，是指當對同一事項有所牴觸時，特別法優先，但若是特別法沒規定，普通法有規定，那當然適用普通法。

梁文傑舉例，陸配來台，要遵守那些交通規則，《兩岸關係條例》不會去規定，但陸配若在路上闖紅燈，就要遵守台灣的交通規則，就是這麼簡單。

梁文傑表示，國台辦已經表態不會讓李貞秀放棄中共國籍，那是中共在剝奪李貞秀擔任台灣立委的權利。這也不只是陸配，就算是美國籍，若無法放棄，也要依據我國《國籍法》規定，只有一個結果。

梁文傑說，每個國家國情不同，對忠誠義務有不同看法，英國允許國會議員有雙重國籍，比方說前英國首相鮑里斯強森(Boris Johnson)，在當國會議員、外交部長時有英國、美國雙重國籍，而英國人並不在乎，但台灣不同，因為我們處境比較艱難，大家都會害怕，有雙重國籍的政治人物，在台灣出事時拍拍屁股就走了，至於李貞秀到底有無放棄，那是內政部職權，陸委會就遵從內政部。

至於陸委會是否跟進內政部，不提供機密資料給李貞秀，要等正式認定後才決定。但無論如何，就算內政部認定李貞秀的申請是有效的，還有一年可放棄，但一年內李貞秀仍有雙重國籍，李仍須負擔中共的法律義務，所以李會陷於法律困境，若李拿到台灣政府資料，中共要求提供，李貞秀可否不提供？我們無法得知。

梁文傑說，自己雖然肯定李貞秀曾返中試圖放棄陸籍、宣示忠於中華民國，但為了李貞秀不為難，不陷人於罪，未來李貞秀的索資，會用最嚴格的條件處理。

