李貞秀就職是否合法？民進黨團籲韓國瑜別迴避表態

立法院長韓國瑜今完成新會期立委報到。(記者廖振輝攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕擁有中配身份的民眾黨李貞秀今天宣誓就職立委，並聲稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理；內政部稍早表示，若李貞秀遭拒絕受理放棄國籍，亦應提出相關佐證證明，內政部今日再函請立法院秘書長，協助提供已辦理的佐證資料。對此，民進黨團今呼籲，李貞秀今天宣誓就職是否有效？立法院長韓國瑜、秘書長周萬來應儘速表態、說明。

民進黨團書記長陳培瑜指出，不論李貞秀進入哪一個委員會，所有委員會都會接觸到機密資料，即便身處內政委員會，仍可向其他部會索資，並參與其他部會在立法院召開的機密會議，呼籲外界不要被誤導，更不要被民眾黨錯誤引導焦點。

廣告 廣告

陳培瑜強調，立法委員宣誓就職時的誓詞內容為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」但對李貞秀而言，效忠國家究竟是效忠哪一個國家？李貞秀就任的是中華民國的立法委員，理應效忠中華民國的法治與制度。

此外，陳培瑜質疑，韓國瑜及立法院秘書長為何沒有作為、不敢表態，難道他們心中也認同，具有雙重國籍身分的立法委員可以就職？若韓國瑜要變成犯法幫凶，民進黨團已無法再有所期待，籲韓國瑜，應看著手中宣誓誓詞，必須效忠中華民國並遵守法治。

黨團幹事長鍾佳濱受訪時也強調，李貞秀今天宣誓就職是否有效？仍要看立法院的處置，呼籲立法院長韓國瑜、秘書長周萬來不要迴避，應對李貞秀是否有符合「國籍法」第二十條規定，儘速提出說明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中配李貞秀身份是重要示警 粉專：測試民進黨政府與台灣人底限

白委李貞秀喊沒拿過中國護照 他一席話突破盲點網：怎麼來台灣的？

向中華民國憲法宣誓就職立委 中配李貞秀：曾赴對岸放棄國籍未果

中配立委爭議延燒 謝志偉：放棄台灣國籍做得到

