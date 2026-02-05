李貞秀就職穿「超過4萬元」白鞋 財產申報刷一排愛馬仕

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨新科立委李貞秀，不僅陷入未放棄中國國籍的爭議，而她被提名時就和丈夫離婚，以及3日就職當天，穿著白衣搭綠褲，其雙腳踩著4萬多元的名牌「愛馬仕」白鞋，都成為各界高度關注的重點；其中外界也發現，當初李貞秀向監院申報的11項財產品項中，6項名牌包都是愛馬仕，使得相關話題持續在網路上討論。

民眾黨設下的立委「兩年條款」規定，讓擁有中國國籍的李貞秀，得以在本月3日遞補黨籍立委席次，而她上半身穿白衣、下半身穿著綠褲，而雙腳穿上白鞋的樣貌，都藉由媒體鏡頭拍攝下來。

快新聞／不只國籍爭議！李貞秀就職穿近4萬元白鞋 財產申報刷一排愛馬仕

民眾黨新科立委李貞秀。（圖／民視新聞資料照）

不過，經查證發現，這雙白鞋竟是名牌「愛馬仕」，且估價為超過4萬元的價碼，且當初李貞秀向監院申報的11項財產品項中，6項名牌包都是愛馬仕；因此，不少網友在社群平台Threads留言討論「看來在台灣混得很好！」、「中國給的滲透費用！」、「錢如何來？」。

