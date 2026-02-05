李貞秀就職立委爭議延燒 民進黨團給建議：讓陳智菡上場秀秀球技

鍾佳濱建議民眾黨，可以讓陳智菡上場秀秀球技。 圖：鍾佳濱辦公室提供

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀宣誓就職，但其擁有中國國籍，引發爭議。內政部長劉世芳說，她會盡量要求內政部不提供密件以上資料。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日建議，民眾黨可以考慮讓民眾黨立法院黨團主任陳智菡上場秀秀球技，這樣也不會引發行政部門困擾。

鍾佳濱今上午在立法院受訪表示，國民黨上個會期一度提出《國籍法》修正，到底是不是真的要讓具有雙重國籍，尤其是具有中華人民共和國國籍的人，可以擔任中華民國的公職人員，其動機與目的無法判斷。

不過，鍾佳濱指出，社會很明顯不能接受李貞秀的發言，如「我唯一只有中華人民共和國國籍」。他稱，後面幫忙止血的陳智菡，長期在民眾黨團擔任板凳球員，可以換上場秀秀球技，民眾黨應該好好考慮。

鍾佳濱表示，李貞秀的發言、認知，民眾黨應該援引前例，當前立委吳春城鬧出爭議時，民眾黨斷然由立委劉書彬遞補。他說，李還沒完成就職程序，民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，是否也該好好評估，讓陳智菡上場秀秀球技，成為正式球員也不意外。

至於劉世芳說不提供密件以上資料，鍾佳濱表示，只要李貞秀不進入立法院，這些問題都迎刃而解。他也說，這是民眾黨的問題，明明李後面還有其他適合人選，不會造成行政院困難，只要民眾黨提出適合、合法、沒有爭議的人來擔任立委，當然不會引發行政部門這些困擾。

