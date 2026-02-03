李貞秀就職立委秒口誤「唯一只有中國籍」 秀放棄證明嗆：內政部去放棄看看

中配李貞秀今正式就職民眾黨立委，受訪秀出自己申請退出中國國籍表格，但當地機關並不受理。（王侑聖攝）



立法院第11屆今（3日）正式邁入第5會期，民眾黨洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6人於立院宣誓就職遞補不分區立委，李貞秀更創下國會史上首次「中配」擔任立委紀錄。李貞秀今受訪秀出她回中國的車票、機票，以證自己有回中國試圖放棄國籍，但當地機關並不受理。她強調，兩岸如果發生衝突，唯一效忠對象就是中華民國。但受訪時仍一度口誤「我唯一只有中華人民共和國國籍」。

李貞秀受訪秀出自己申請放棄中國國籍表格。（王侑聖攝）

李貞秀拿機票、車票 指去年回湖南想退出中國籍遭拒

李貞秀今天表示，自己過去雖不在台灣出生，但來到台灣落地深耕、生兒育女及工作繳稅，「我在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，居住的時間比在大陸還久，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。」





李貞秀表示自己去年12月特地飛到香港，然後轉搭高鐵前往湖南衡陽，一路上都是拿中華民國護照，同樣持有台胞證才得以入境，就是因為想放棄中國國籍，然而對方拒絕受理，如同陸委會主委邱垂正先前所言，「到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身分放棄國籍成功。」

酸內政部什麼時候開始幫對岸跑公文 李貞秀：請內政部去放棄看看





李貞秀說，內政部昨天發送公文到她的辦公室，還附上一份印有簡體字的相關公文，「我都不知道什麼時候，中華民國內政部開始幫對岸跑公文，而且還是對岸公安局不受理的文件，我會轉交給內政部，請他們去放棄看看！」





有關中國拒絕受理原因？李貞秀表示，對岸都是政治正確，依據中華民國憲法，兩岸就是互不承認，「他們一開始以為我要放棄戶籍，後來就說台灣當然不能放棄國籍，台灣根本就不能辦。」事實證明根本不像民進黨立委吳思瑤所說的只花30秒就能完成程序

自己唯一效忠對象是中華民國 一度口誤稱「只有中國籍」





現場媒體詢問她是否能夠公開宣示放棄中國國籍？李貞秀語氣提高，說事實證明根本不像民進黨立委吳思瑤所說的只花30秒就能完成程序，接下來卻口誤說「我唯一只有中華人民共和國國籍啊」，她最後說，自己唯一領有中華民國護照，沒有拿過中華人民共和國護照。





李貞秀表示，認同中華民國立委必須單一國籍，就是中華民國國籍，如果兩岸發生衝突，自己的效忠對象就是中華民國，「我是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國。」同時她表示因為自己的新聞造成所有民眾黨第二輪委員就職典禮被耽擱。（責任編輯：卓琦）

李貞秀說自己只有一本中華民國的護照。（王侑聖攝）



